Cuando los 'hooligans' son los padres

«A ver si el chiquillo me sale futbolista y me saca de pobre». No debiera pasar el comentario de la broma que es. Que le haga gracia incluso al chaval. Pero ocurre que algunos se lo toman en serio y el niño, por contagio, también. Dicen los psicólogos que el deporte en equipo tiene múltiples beneficios al margen de la obvia recompensa física. Transmite valores de solidaridad, compañerismo, pertenencia al grupo... Y todo eso equilibra perfectamente los riesgos que entraña la propia competición. El problema, dicen, es cuando solo se potencia la parte competitiva y se arrincona lo demás. «Hay padres que le dicen a su hijo que lo importante es ganar, y que si hay que dar una patada o hacer trampas, que lo haga», advierte Guillermo Fouce, de Psicólogos Sin Fronteras. Si predica eso en casa habrá que ver luego a ese padre en la grada...

Hace unos días se volvía viral en YouTube el vídeo de dos padres peleándose mientras sus hijos disputaban un partido de categoría juvenil en Canarias. La trifulca empieza a voces y en unos segundos llegan los cabezazos y los puñetazos, que dejan un reguero de sangre en la zona del público. No hace falta saber de qué discutían para condenar la actitud de ambos. Ni es la primera vez que los padres llevan la competición de sus hijos del terreno de juego a la grada de estaba forma tan vergonzosa. Amenazas al árbitro, insultos al contrario... son la parte fea del deporte infantil. Y un peligro en el desarrollo del chaval, advierte Fouce, quien asegura que «más peligroso que una salida de tono aislada de un adulto un día, es meterle presión continua al niño».

«Si se educa a los chavales en que la violencia da resultados en el deporte cuando ese niño sea adolescente no habrá marcha atrás»

«El crío imita al padre porque es su modelo y si éste le educa en el egocentrismo, en el egoísmo y en la idea de que la violencia es la manera efectiva de ganar un partido él actuará exactamente así. Y cuando llegue a la adolescencia ese comportamiento no tendrá vuelta atrás», advierte el experto.

¿Por qué algunos padres se comportan como auténticos energúmenos en los partidos de fútbol de chavales? ¿Por qué nos embrutece el fútbol?

Porque es un deporte ligado al 'vale todo', es tremendamente emocional, visceral. Luego está la cuestión de la identidad. Mis colores, enfrentados a los tuyos. Y también influye otro aspecto, los padres creen que sus hijos son los mejores, o tienen que serlo. Además, muchos adultos proyectan en los menores lo que ellos no pudieron ser. El padre no pudo ser futbolista pero quiere vivir ese sueño a través de su hijo, con lo que le mete una presión terrible al niño. La competición y la emocionalidad forman un cóctel explosivo.

Tres puntos menos para el equipo

Y a veces explota de esta forma tan lamentable como la vivida en el campo de cadetes de Canarias. No es lo habitual, pero tampoco tan excepcional. Además, no solo pasa fuera. Es generalizado. También ocurre en Bizkaia, donde la Diputación puso en marcha en 2013 un novedoso proyecto contra la violencia en el fútbol infantil llamado 'Tarjeta negra'. Consiste precisamente en eso, en unas tarjetas oscuras que castigan los comportamientos agresivos. «Hay padres que saltan al campo, que insultan al árbitro, entrenadores que vociferan, niños que pegan... Cuando se da un comportamiento de ese tipo el árbitro da un primer aviso. Al segundo saca la tarjeta negra, suspende el partido y da parte al Comité de Competición para que decida la sanción», cuenta Javier de María, jefe de Sección de Deporte Escolar de la Diputación.

Y ofrece algunos datos: en el curso 2013-2014 se sacaron 5 tarjetas negras en campos de fútbol de Bizkaia, tres en el siguiente año y 11 este último 2015-2016. El pico, explican portavoces forales, no es tanto que haya aumentado la agresividad sino que «los árbitros están más concienciados y sacan más tarjetas». Tarjetas que tienen un efecto precisamente disuasorio: «Estamos en la fase de sensibilización y el proyecto está funcionando porque las sanciones en el campo de juego han disminuido aproximadamente a la mitad desde que existe este control».

Un entrenador estuvo varios meses sin poder entrar al campo por su continua actitud agresiva hacia el árbitro

La Diputación interviene solo en los partidos que disputan los chavales desde tercero de Primaria hasta segundo de la ESO, de 8 a 14 años. «En esa franja de edad no suelen darse agresiones físicas, son sobre todo insultos». Que se sancionan igualmente. «Un entrenador estuvo varios meses sin poder entrar al campo por su continua actitud agresiva hacia el árbitro. En otro campo dos padres se enzarzaron en una pelea y los dos equipos fueron castigados, a uno le quitaron tres puntos y al otro, uno».

Habrá que ver si esos padres aprendieron la lección. Pero lo más importante es que la aprendan los hijos. «Hay que educar a los chavales en los buenos valores que tiene la competición», insiste Guillermo Fouce. Y pide la colaboración de todos. Empezando en casa. «Hay un experimento muy gráfico. A un grupo de niños se les enseñó una imagen en la que varias personas pegaban a un muñeco. Y a otro grupo de chavales se les mostró un vídeo en el que esas mismas personas acariciaban el juguete. Luego les dejaron a todos el muñeco y las conclusiones fueron claras. Los críos que habían visto que otros le pegaban, empezaron a darle golpes; y los que vieron cómo le acariciaban se mostraron también cariñosos. A edad temprana los niños funcionan por imitación». Así que lo de dar ejemplo, insisten los psicólogos, no es una frase hecha, sino que tiene su ciencia.