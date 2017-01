La Diputación acusa al PP de ser «cómplice» de una posible reapertura de Garoña

El diputado general de Álava, Ramiro González, no ha ocultado su enfado por la posibilidad de que la reapertura de central de Santa María de Garoña esté más cerca en el tiempo. Es una decisión «gravísima y del todo inaceptable», ha dicho, «un ataque a Álava, que no se le tiene en cuenta para nada».

La comisión técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha elaborado un informe en el que avala reabir la planta 'atómica' que está ubicada en la provincia de Burgos, pero a 45 kilómetros en línea recta de Vitoria, a condición de que se practiquen una serie de inversiones tendentes a mejorar la seguridad de las instalaciones. La deliberación arrancará mañana cuando el pleno del CSN reciba ese dictamen.

Pero González considera que está en manos del PP revertir la situación. «Hay personas del Partido Popular de Álava que ocupan cargos muy relevantes en España, como Maroto, que ya no pdorá decir que es partidario del cierre porque está a la derecha de Rajoy, o a la izquierda, ya no sé, pero está junto a Rajoy». El dirigente jeltzale también arremetió contra otro exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, al que llamó, al igual que a Maroto, «cómplices y copartícipes de esta decisión. El PP es el responsable y no me vale lo que ha dicho esta mañana, por ejemplo, la portavoz municipal (Leticia Comerón) de que ella a título personal no está de acuerdo».

El jefe del Ejecutivo foral espera de los dirigentes alaveses del PP «no que digan nada sino que impidan esta decisión, porque es su obligación defender los intereses del territorio». Según González, Álava es «la más afectada» si se decide finalmente «prorrogar la vida de una central nuclear como la de Garoña que debería estar ahora mismo desmantelándose».

La Diputación está «completamente en contra» de la posible reapertura «y hará lo que esté en nuestras manos para evitarlo, pero no se nos presta atención», ha concluido Ramiro González.