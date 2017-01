El Gobierno central recurre ante el Constitucional la Ley vasca de Adicciones

No ha habido sorpresas y finalmente el Gobierno central ha anunciado este viernes que recurre la Ley vasca de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. Los contactos mantenidos los últimos días entre los representantes del Gobierno de Urkullu y los del Ejecutivo de Mariano Rajoy no han impedido que finalmente se acuda al Constitucional para evitar su puesta en marcha justo cuando hoy se acaba el plazo para solicitar su impugnación.

En una reunión mantenida hoy, ambas partes admitían la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Las dificultades de consenso se han planteado en torno al artículo 83 de la norma vasca sobre los clubes de cannabis. El propio presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, afirmaba que esta Ley tiene similitudes con la que se aprobó y recurrió en Navarra en relación a estos clubes, y ha apuntado que «no es por una posición política, sino en referencia a una droga ilegal».

Esperanzas rotas

No obstante, el Consejo de Ministro ha aprobado este viernes un acuerdo por el que solicita al presidente del Gobierno que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 83 de la Ley del País Vasco 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. Por su parte, el Ejecutivo de Urkullu tenía esperanzas de que, hubiera acuerdo jurídico o no en torno a esta norma, «el Gobierno español no la recurriera».

En el texto aprobado por el Gobierno se explica que «el precepto hoy recurrido supone la creación de 'Entidades de personas consumidoras de cannabis' que contarán con instalaciones en las que podrá consumirse cannabis y a las que podrán acceder adultos que cumplan unas condiciones que se determinarán» y que, «además, promoverán el consumo responsable del cannabis y otras sustancias».

De esta forma, asegura que la propuesta de impugnación «ha sido dictaminada favorablemente por el Consejo de Estado», ya que el artículo 83 «es inconstitucional por invadir las competencias del Estado relativas a la Legislación de productos farmacéuticos, Legislación Penal y Seguridad pública», todas ellas previstas en el artículo 149 de la Carta Magna. En el texto del recurso de inconstitucionalidad, se invoca el artículo 161.2 de la Constitución, con el objetivo de que se proceda a la suspensión de este precepto de la Ley vasca de Adicciones.