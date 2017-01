Carrefour se prepara para eliminar los tiques

Carrefour está preparando el terreno para eliminar el papel físico de las cajas y en el futuro no entregará tiques de compra. El recibo será digital, lo que ofrecerá las mismas garantías pero supondrá un beneficio para el medio ambiente. Pero eso será en el futuro. De momento, y como primer paso, lo que ha eliminado son los 'cupones' y 'cheques ahorro' que salen automáticamente en caja a cada cliente con la compra.

Ya no los dan en mano... pero siempre que el usuario así lo haya solicitado previamente. Lo tiene que hacer en la App 'Mi Carrefour', donde «pueden seleccionar libremente de forma fácil y rápida la opción de 'no recibir papel'», han explicado los responsables de la cadena de supermercados, que cuenta en España con 175 hipermercados, 114 supermercados Carrefour Market y 538 supermercados Carrefour Express. Esos cheques de descuento, sin embargo, no se perderán, ya que se podrán canjear a través de la aplicación, de manera que el cliente no pierde ventajas.

La compañía ha puesto nombre a este proyecto. Se llama 'Papel 0' y, según sus cálculos, «permitirá reducir hasta un 70% del papel emitido en su línea de cajas y la digitalización de los principales procesos en sus oficinas centrales». En todo el caso, el salto será gradual ya que si el cliente no solicita en la aplicación que no le den los cheques en papel, se los seguirán entregando.

Actualmente, Carrefour está enviando notificaciones al millón largo de usuarios de su app para que de forma voluntaria decidan si no quieren papel en línea de caja. «Posteriormente y de forma progresiva la empresa eliminará el tique de cajas en todas las tiendas de la compañía», han advertido los responsables sin concretar fecha.

Y en Lidl están trabajando en una línea parecida. De hecho, ya están eliminado los recibos físicos de sus supermercados de Suiza. Una medida que «permitirá ahorrar anualmente cerca de 96.000 rollos de papel térmico, lo que equivale a cuarenta palés, y generar 30 toneladas de basura menos».