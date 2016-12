El segundo de nuestra vida

Es solo uno. Pero puede albergarlo todo. Sabemos que el tiempo es relativo. Y no solo porque lo diga la ciencia. De hecho, sin espacio no es nada. Que no existe el tiempo en sí mismo. Eso dicen los que están muy leídos. No hay siglos suficientes, desde que el mundo es mundo, para lograr que me entre eso en la cabeza. Pero tengo claro que este año va a durar un segundo más. La culpa la tiene la madre Tierra que, según pasan los días, va peor de cadera y gira más lenta. No voy a meterme en este tema, porque un servidor tampoco es lo que era. Aunque sí me detendré en ese segundo. No en vano pertenecemos a una sociedad donde nada sería posible sin ese pequeño espacio de tiempo. Y si no me creen, sigan leyendo.

Díganme si no han vivido un partido, da igual la disciplina, en la que todo cambió en el último segundo. La derrota o la victoria, la tristeza o la desbordada alegría. Si hay un deporte que sabe del valor de un segundo, es el baloncesto. Hay tantos ejemplos, que destacar un solo partido sería absurdo. Y qué decir de la natación, las carreras... Pero más allá del deporte también se da. No hay bomba en el mundo del cine que no sea detenida en el último segundo. De hecho, es tan vital ese instante, que proponemos una lista de cosas que pueden hacer en ese segundo de más que tiene este año.

1. Terminar de comer, por una vez en la vida, las doce uvas.

2. Pensar antes de mandar ese tuit que nos va a amargar la vida.

3. Mantener una larga noche de sexo. Un segundo da para mucho. Que no le engañen las películas porno. Eso es ciencia ficción.

4. Taparse los oídos y no escuchar el momento en que hacen un spoiler sobre la última entrega de 'Star Wars'.

5. Dejar de poner a caldo a su jefe justo antes de que aparezca detrás suyo.

6. Hacer un Sergio Ramos y meter un gol. Incluso puede ser fuera de ese segundo.

7. No tirar el mando de la tele por la ventana porque no funciona, antes de comprobar si se le han acabado las pilas.

8. No contestar a ese número anónimo que acaba siendo el teléfono de un plasta.

9. Sentarse a tiempo en la mesa y no compartir nochevieja con el cuñado que todo lo sabe.

10. Formar gobierno. Se estila mucho aguantar hasta el último segundo para hacerlo. Al menos últimamente.

11. Decir No a peticiones, propuestas o negociados. Evitaría muchos marrones futuros.

12. Escaquearse de ese selfie que no debería ver nadie, pero que siempre alguien propone.

13. Y si no hay más remedio, meter la tripa justo antes de que hagan la foto.

14. Robar un beso. Qué quieren que les haga, me he levantado romántico.

15. Cerrar la boca. En general. Sea para evitar decir una tontuna o para no zamparse aquello que engorda.

16. Decirle al Testigo de Jehová que sí. Que esta vez puede entrar en tu casa. Del susto, sale por patas.

17. Ser de la Academia Sueca de los Premios Nobel y no decir Sí, cuando alguien suelta en una reunión: «¿Por qué no le damos el de Literatura a Bob Dylan? Seguro que viene encantado a recogerlo».

18. No decir: «Salgo, tomo una copa y vuelvo».

19. No irse de San Mamés un segundo antes de que metamos un gol. Y no miro a nadie. Porque no me dan los ojos para tanto cagaprisas.

20. No cambiar a otra fila en el súper o en el peaje en el último segundo y que sea peor.

21. Intentar que ese segundo de más nos toque de vacaciones. Digo.

22. Si no existiera no podríamos decir: «Espera un segundo, me visto en un segundo, llegamos en un segundo...». Que luego se traduzca en horas es circunstancial.

23. Poder enchufar el móvil, el segundo antes de que se acabe la batería.

24. Que la imagen vaya con retardo respecto del sonido de la tele puede chafar una película o un partido. Si eso no es poderío...

25. Pero, sobre todo, pedimos con vehemencia que no nos lo quiten. Qué sería de este mundo si eliminaran ese segundo para el que dejamos todo por hacer o por cerrar. De hecho, es el encargado de poner el punto final a este 2016. Lo avisamos, porque seguro que tienen algo pendiente para ese que tendremos de más. Al fin y al cabo, puede ser el segundo más importante de nuestra vida.