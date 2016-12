«Cuando vi vestirse a mis compañeros sin brazos aluciné»

A Iker Enbeita le cambió la vida un accidente. Cuando tenía 4 años se cayó de un columpio y se rompió el codo. La operación que tenía que arreglarle la lesión se torció y desde entonces la movilidad de uno de sus brazos es reducida. Comenzó a nadar como parte de la rehabilitación y 15 años después, con innumerables torneos regionales, nacionales e internacionales y 128 medallas a sus espaldas, es uno de los mejores deportistas de natación adaptada de Europa. El año pasado se trajo a casa siete medallas de oro de los Juegos Paralímpicos Europeos para Jóvenes celebrados en Croacia.

Ayer quiso compartir su experiencia con alrededor de una treintena de niños que participan en Gabonguna Gabonkide, los programas de ocio infantil que el Ayuntamiento de Bilbao organiza durante la Navidad en diferentes distritos de la ciudad. A ellos les contó cómo de chaval tuvo que dejar de hacer cosas que le apasionaban porque su discapacidad no se lo permitía. «Quería ser portero de fútbol. Lo intenté un año, pero con el codo mal no podía, me hacía mucho daño cuando me caía», explica. Hoy en día practica este deporte que le apasiona, aunque más como una válvula de escape, en un equipo de Galdakao.

A sus 19 años, este bilbaíno compagina la universidad, donde estudia el doble grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Magisterio, con su entrenamiento diario de dos horas y media, que se intensifica cuando se acercan los torneos. «Hay temporadas en las que se hace muy duro y hay que sacrificarse mucho», asegura. Enbeita entrena en el Colegio Maristas de su Bilbao natal, aunque para formar parte de la selección de Euskadi o poder participar en los torneos nacionales acude con el club guipuzcoano Konporta, «porque en Bizkaia sólo yo practico natación adaptada y no hay ningún equipo con capacidad para enviarme a un campeonato de España», cuenta. Eso, a pesar de que en el País Vasco están algunos de los mejores deportistas de esta disciplina. «En campeonatos nacionales siempre solemos quedar entre los tres primeros. Somos pocos, pero de bastante buena calidad».

Entrenador o preparador

Cuando comenzó a practicar natación adaptada cambió su visión del mundo. «La primera vez que entré en el vestuario y vi las quemaduras y las amputaciones de algunos compañeros aluciné. Ves como gente sin brazos se ata sola los cordones. Es impresionante y muy impactante», recuerda. En ese camino ha descubierto que este deporte «no cuenta con tanto apoyo y patrocinio como el convencional, que da más espectáculo», aunque reconoce que «poco a poco» se está andando en buena dirección.

De momento, él sigue persiguiendo metas. «Mi sueño sería llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ojalá lo haga, pero está muy difícil. Ahora la natación adaptada está empezando a coger más fuerza, los tiempos son más difíciles, sale gente mejor...». Si no lo consigue, «me gustaría ser entrenador o preparador».