«En la cárcel todos quieren ser actores porno: los presos y los policías»

Aunque suene un poco raro, también ‘Torbe’ vuelve a casa por Navidad. Su imperio de internet, con cimientos en la pornografía más cutre y grotesca, puede parecer el extremo opuesto al sentimentalismo propio de estas fechas, pero este año el controvertido empresario tiene razones especiales para encontrarles sentido a las fiestas y a su visita al domicilio familiar de Getxo: Nacho Allende se declara «marcado» por su estancia en la cárcel de Estremera, donde ha cumplido seis meses de prisión preventiva por siete presuntos delitos, entre los que se incluyen la pornografía de menores, la trata de seres humanos y la extorsión. «Contra mí no hay nada -afirma en varias ocasiones-. Solo he ido a la cárcel por dos señoritas que han empezado a hablar mal de mí».

Un par de meses después de pagar la fianza de cien mil euros y salir a la calle, ‘Torbe’ sigue soñando por las noches con la prisión, aunque de sus palabras se deduce que no todo allí dentro fue malo. «Me leí 230 libros. Me ayudó mucho uno de Rafael Santandreu, ‘Ser feliz en Alaska’, pero he leído desde Historia de España, que ahora me la sé al dedillo, hasta libros sobre cómo hacer mosaicos». También conoció a mucha gente, incluido Francisco Granados, el exconsejero del Gobierno de Madrid imputado en la trama ‘Púnica’. «Allí dentro experimenté de una manera nueva la amistad. Y sí, me hice amigo de Granados. Nos juntábamos con un señor muy mayor que había sido el contacto en Miami del narco Escobar».

«A los futbolistas los conocí en una sala vip, es una amistad de ‘te mando cuatro vídeos’»

Por supuesto, entre esos recuerdos que planea reunir en un libro titulado ‘Prison Freak’ no tarda en aparecer su parcela profesional -«desde presos hasta policías, todo el mundo quería ser actor porno y decía que valía para esto», dice- y también el sexo en general: «Me parece atroz que algunos lleven veinte años en la cárcel sin estar con una mujer. Cuando tuve el vis a vis íntimo, vi a Dios y saltaron estrellas: fue la relación sexual más impresionante de mi vida. Me recordó a cuando vivía en Bilbao y no ligaba ni a tiros».

Allende, pendiente ahora de juicio, asegura que siempre lo ha hecho «todo legal» e insiste en que la citada pornografía de menores se refiere a un único caso: «Es una menor, una sola chica que tenía 17 años y 10 meses y me ocultó deliberadamente la edad: dijo que tenía 18, lo escribió en el formulario y envió el DNI de una amiga».

¿No es muy ingenua la disculpa del carné, cuando hace diez años ya tuvo problemas con la ley por un asunto similar? «Hubo una serie de casualidades nefastas -argumenta-. Las chicas pasan por la oficina para la prueba del DNI y firmar el contrato, pero la secretaria que yo tenía dejó de trabajar conmigo y se ocupó el cámara. Cuando me dijeron que ya teníamos el DNI, sobrentendí que había pasado por la oficina, así que rodé con ella, volví a rodar con ella tres días después e hicimos un vídeo para los jugadores del Athletic en el que decía ‘Aupa Athletic’ y enseñaba las tetas. Uno de los jugadores mandó el vídeo a un amigo y se hizo viral: a raíz de eso, esta chica me dijo que se había enterado su padre, que me iban a denunciar, y fue cuando supe que había dado plantón en la oficina, no había firmado y había mandado el DNI de la amiga. También me acusa de haberle dado un porro, pero yo no sé ni hacer uno».

«Mi familia siempre ha intentado que yo parezca normal, pero no» Dedicándose al porno, y más aún a ese porno que él hace, uno se imagina que el día a día de ‘Torbe’ ha de estar lleno de encontronazos con personas que desaprueban su actividad. Él lo niega: «Jamás me veo en situaciones hostiles. Una cosa es Twitter y otra, la vida real: me encantaría poder discutir, pero no ocurre nunca. El otro día fui por el Puerto Viejo y me pararon un montón de chicos para hacerse fotos conmigo. Recibo constantes mensajes de ánimo». También de chicas: en estos meses de inactividad, afirma, se han puesto en contacto con él 80 aspirantes a actriz. ¿Y qué hay de la familia? «Lo llevan muy mal. Les gustaría que hiciera otra cosa, pero mi vida es mía y a mí me gusta mucho esto: me da una buena independencia económica, me permite acceder carnalmente a chicas que de otra manera a lo mejor no estarían a mi alcance, me posibilita hacer otros proyectos y me lo paso muy bien. ¿Qué voy a hacer, ponerme a vender trajes como mi padre? No hay un plan B. Hoy he llegado un poco tarde a nuestra cita y ha sido porque mi madre me estaba diciendo ‘ponte esta ropa, para que te vean serio’. ¡Pero es que yo no soy serio! Yo he salido raro: toda la vida han intentado hacer que parezca normal, pero no lo van a conseguir».

El millonario ucraniano

La otra parte más grave de la acusación, la de la trata de blancas, se refiere a la llegada de ucranianas para filmar ‘bukkakes’, una de las especialidades de Putalocura, la web de ‘Torbe’: se trata de escenas en las que varios hombres eyaculan sobre una mujer. «Se puso en contacto conmigo un ucraniano multimillonario. Lo sé porque estuve en su casa: tenía cocineros, guardaespaldas, unos coches que flipas... Quería hacer ‘bukkakes’ de alta calidad: él traía las chicas y ponía el dinero. Vino una chica, rodó tres, se llevó 9.000 euros, y así fueron rotando 50 chicas. Desde luego, ¡la trata no paga!». Algunos extrabajadores de sus empresas describen escenas muy desagradables, con mujeres llorando y vomitando: «Cuando alguien llora o lo pasa mal se detiene todo. Y no hablamos de llorar para irse de allí: es que el semen pica en los ojos. ¡Había cien personas en el rodaje!».

¿Por qué iban a acusarle en falso esos colaboradores? «Llevo 17 años en el negocio y tiene que haber relaciones discordantes. Acabo mal con la mayoría de ellos porque no trabajan. Yo me he escaqueado como el que más, así que enseguida les pillo». Los entresijos del caso también han sacado a la luz la relación de ‘Torbe’ con varios futbolistas, aunque él resta importancia al vínculo: «Los conocí en la sala Kapital, coincidieron conmigo en una sala vip y poco más. Estaba la chica que ha denunciado, nos hicimos unas fotos y se montó esta película: es una amistad de ‘te mando cuatro vídeos’. Esta gente no necesita pagar por mujeres, son dioses y tienen parejas muy bellas».

«Yo no me dedico a hacer porno con menores -concluye-. Pongo todos los medios para que esto no ocurra. Si me falla un trabajador, ¿qué puedo hacer? Es como lo de Rajoy, que le salen políticos corruptos». ‘Torbe’ tiene previsto retomar la producción de vídeos en enero, tras un paréntesis de ocho meses en los que, según asegura, los ingresos de Putalocura no han bajado: «Yo muestro mi vida en las redes: ¿qué pasa, que de pronto me he convertido en un monstruo, en un turbio Torbe, en un personaje siniestro? Los que me siguen saben que eso es mentira».