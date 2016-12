Nuevo caso Nadia: recauda donaciones de toda España haciendo creer que tiene cáncer

El caso de Nadia, la pequeña a la que sus padres utilizaron supuestamente para recaudar dinero engañando sobre su salud, no es el único que ha tenido lugar en España. Frank Serpa, un inmigrante venezolano de 31 años, ha mentido a medio mundo asegurando que padecía un extraño cáncer, para recaudar donativos.

Serpa difundió su caso en las redes sociales, a las que subía fotos de sí mismo en una camilla, con mascarilla o batas de hospital, y que acompañaba con textos como este: «Tengo cáncer avanzado. Ayúdame con tus oraciones». Incluso, este venezolano llegó a pedir ayuda a famosos como Carlos Baute, consiguiendo viralizar su caso en los medios de comunicación, que difundieron su número de cuenta para quien quisiera ayudarle económicamente.

El periodista venezolano Noé Pernía, famoso por su experiencia en su país, cubrió el caso y le dio la máxima difusión posible. Pero en una visita que el periodista hizo al hospital, una enfermera le advirtió: «No puede estar aquí. Recuerde lo que pasó con el caso Nadia».

Esta advertencia hizo sospechar a Pernía, que empezó a investigar y a ponerse en contacto con los centros médicos, hasta que finalmente averiguó que Serpa no estaba enfermo. «Bajé la guardia con las comprobaciones periodísticas, pero no actué en este caso como periodista. Mi esposa lucha contra el cáncer y he apoyado públicamente la recolección de fondos para los afectados por esta enfermedad. Nunca se me pasó por la cabeza que alguien podía llegar a mentir con una enfermedad como esa», explica el periodista. Ante este descubrimiento, Pernía pidió perdón a través de las redes sociales

El diario El Mundo, al enterarse de lo ocurrido, intentó ponerse en contacto con los médicos. «No podemos confirmar ni desmentir que el informe sea falso por la protección de datos», les dijeron. No obstante, información proveniente de fuentes internas que ha conseguido el citado medio, aseguran que todo apunta a una falsificación del informe médico de la clínica privada. Por otro lado, el medio de comunicación asegura estar en posesión de otro informe que indica que Serpa padece epilepsia y que tuvo neumonía, pero en él no aparece la palabra cáncer.

Finalmente, el paciente acabó por confesar que no pedía dinero por el supuesto cáncer, sino porque no tenía recursos para sobrevivir en España, donde había acudido para curarse. «Ahora ya estoy curado. Pero reducir mis problemas al cáncer que tuve es como decir que el problema de Venezuela es la delincuencia. Eso es simplificarlo. Todos sabemos que hay más problemas», explica. Con las campañas de apoyo que consiguió movilizar llegó a recaudar 5.000 euros y, con las donaciones, 7.000, según dice él mismo.