Más de 63.000 alquileres en Euskadi son protegidos o tienen ayuda para pagar la renta

En los tiempos en que los sueldos no sacan de la pobreza y en que el acceso a un crédito hipotecario está al alcance de cada vez menos gente –el grifo de los bancos no se acaba de abrir del todo–, la opción del alquiler es para muchas personas la única alternativa para tener un hogar. Pero la oferta de arrendamientos escasea y los precios en el mercado libre no son lo que se dice módicos, sobre todo en las granes ciudades. Por este motivo, el alquiler en pisos protegidos o con programas de intermediación como Bizigune, en algunos casos, y las ayudas que reciben muchos hogares para hacer frente a un piso de alquiler en el mercado libre, en otros, son dos salidas para muchas familias vascas. Tanto es así que este tipo de arrendamientos suponen, al menos, el 72,6% si se suma además la cifra de perceptores de Ayudas de Emergencia Social (AES) para el pago de alquiler. En total, 63.000 hogares arrendados bajo subvención.

Así se recoge en el informe de Síntesis del Mercado Inmobiliario en Euskadi en 2015, elaborado recientemente por el Observatorio vasco de la Vivienda, dependiente del Gobierno vasco. Según estos registros, en la Comunidad Autónoma Vasca existen, por un lado, 45.603 perceptores de ayudas destinadas al alquiler de pisos en el mercado libre, lo que supone el 52,5% de todo el parque de arrendamiento de Euskadi. De todos ellos, 25.230 corresponden a hogares de Bizkaia, 12.611 a Gipuzkoa y 7.762 a Araba.

Las ayudas en cuestión corresponden principalmente a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) –llegaba a 38.154 perceptores en 2015–, que se tramita junto a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Esta prestación ofrece una ayuda de 250 euros para el pago del alquiler. Desde este año, merced a la aplicación del derecho subjetivo al alquiler de la Ley vasca de Vivienda, se da la circunstancia de que la PCV_convive con la Prestación Económica de Vivienda (PEV), que también ofrece 250 euros mensuales para ayuda del pago al alquiler. En el futuro, una vez que se apruebe el derecho que regula el desarrollo del derecho subjetivo, la PCV podría acabar desapareciendo para ser sustituida por la PEV, aunque este extremo está todavía por decidir. En 2015 el gasto en PCV ascendió a 88 millones para las arcas públicas.

Además de la PCV, los datos del informe de Síntesis del Mercado Inmobiliario incluyen los hogares que cobraron en 2015 ayudas de emergencia social (AES) destinadas a la ayuda del pago del alquiler. Este tipo de prestaciones no son un derecho subjetivo. Tienen carácter más puntual, aunque en muchas ocasiones la crisis ha hecho que se prolonguen durante meses o años en los casos de mayor necesidad. En concreto, esta ayuda puede llegar hasta 250 euros mensuales y en ningún caso puede superar el 70% del alquiler de la vivienda. Las 7.245 AES_por este concepto que se entregaron en 2015 supusieron una inversión de casi 8 millones de euros.

Por último, también hay un puñado de jóvenes –cada vez menos– que seguían cobrando la llamada Renta Básica de Emancipación. Se trata de un ayuda de 210 euros mensuales, creada por el Estado en 2008 para jóvenes de entre 22 y 30 años que ingresan menos de 22.000 euros anuales. Fue suprimida en 2011 y no se tramitaron más solicitudes desde enero de 2012. En un principio, esta ayuda se extinguió en diciembre del año pasado (se ofrecía hasta cumplir los 30 años o un plazo máximo de cuatro años). En 2015 todavía la cobraban 204 hogares con un gasto para la Administración estatal de 359.856 euros.

Una renta módica

Junto a los 45.603 perceptores que cobran algún tipo de ayuda para el alquiler en el mercado libre, existen otros 17.500 hogares de alquileres protegidos o de programas de intermediación pública que permiten una renta módica, como pueden ser Bizigune o ASAP. De todos ellos, 11.750 corresponden al parque propio del Gobierno vasco, a través de Alokabide.

Si se suman tanto los hogares que reciben una ayuda pública –sin contar las AES– para pagar un alquiler en el mercado libre como las familias que viven en arrendamientos protegidos –sea en viviendas públicas o de programas de intermediación– la cobertura sobre el total del mercado del alquiler en Euskadi es del 64%. En otras palabras, que dos de cada tres alquileres o son protegidos o están ocupados por una familia que recibe ayudas públicas para pagar el alquiler. Este porcentaje podría ser mayor, hasta el 72,6%, si se contabilizaran las AES. En este caso, hay que tener en cuenta que los beneficiarios de las AES pueden ser arrendatarios de una VPO.

Además, podría darse el caso de que una persona haya sido beneficiaria de la PCV y en el mismo año acceda a Bizigune o a una VPO. No obstante, hechas estas matizaciones, el director de Planificación de Vivienda del Gobierno vasco, Mario Yoldi, destaca que «el peso del alquiler protegido (ayudas y parque público) sobre el mercado de alquiler es muy elevado».

Yoldi espera que la proporción de esta cobertura baje en el futuro. «La tendencia lógica es que la parte de prestaciones disminuya, porque la economía empiece a ir mejor, y que aumenten la cifra de viviendas protegidas en alquiler. Lo ideal es que hubiera más dinamismo privado, que ahora está lejos de producirse», confían las fuentes consultadas.

Menos desahucios

El informe de Síntesis del Mercado Inmobiliario en Euskadi en 2015 del Observatorio Vasco de la Vivienda pone el foco además, entre otros aspectos, en los desahucios. En este sentido, recuerda que en 2015 se realizaron 711 ejecuciones hipotecarias (procedimiento judicial que puede suponer la antesala del desalojo), lo que representa una disminución del 8,8% con respecto a 2014. También desciende la cifra de lanzamientos (cuando se desahucia a la familia) ya que se pasó de los 1.989 en 2014 a los 1.922 el año pasado. Se da la circunstancia de que dos de cada tres lanzamientos están vinculados a impagos en alquileres.

Además, el estudio hace referencia también al stock de vivienda nueva que no se acaba de vender en Euskadi y cuya cifra desciende, a pesar de que 2015 fue «el primer ejercicio desde el comienzo de la crisis en el que se registra un aumento del número de viviendas terminadas en la Comunidad Autónoma Vasca».

En Euskadi había el año pasado un total de 11.760 viviendas nuevas sin vender, un 14,52% menos que en 2014. Se da la circunstancia de que la mayoría de estos pisos se encuentran en Gipuzkoa (6.224). En Bizkaia se contabilizaron 3.227 y en Álava 2.309.