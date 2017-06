Tres de cada cuatro presos de ETA aceptan el plan para obtener beneficios penitenciarios

Tres de cada cuatro presos de ETA han votado a favor de la propuesta que se lleva debatiendo desde el pasado mes de diciembre en las cárceles para asumir la legislación penitenciaria y aceptar las salidas individuales para obtener beneficios penitenciarios. El 73% de los reclusos (221) han votado a favor del plan diseñado por la dirección del EPPK y de Sortu, mientras que un 14% (42) ha votado en contra. Otros 38 se han abstenido o han votado en blanco, según un comunicado remitido por el EPPK a 'Gara' esta misma tarde.

Las cifras son algo inferiores a lo que pensaba la izquierda abertzale. La propuesta tiene como objetivo «vaciar las cárceles» y reducir las condenas de los miembros de la banda terrorista. La apuesta por las salidas individuales estaba vetada hasta la fecha por el colectivo de presos. En el debate han participado un 87% de los reclusos de la organización terrorista.

Según recalca el comunicado que mañana se hará público en su integridad, ha terminado la «fase de resistencia» y a partir de ahora «será cada preso quien decida aprovechar o no las posibilidades que ofrezca la línea jurídica, será cada preso quien decida utilizar o no las diferentes solicitudes o cauces legales (redenciones, destinos, cambios de grado, permisos, acercamiento a Euskal Herria, libertad condicional, etc.), y, dado que la línea ha sido aprobada de manera colectiva, contará en todo momento con el apoyo y la ayuda del colectivo».