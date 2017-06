Puigdemont: «El objetivo es irrenunciable, convocaré el referéndum y habrá urnas»

El día después de declarar desierto el concurso para la compra de urnas para el referéndum del 1 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado esta mañana su compromiso con la consulta, ha asegurado que convocará el referéndum y que “habrá urnas”. “El objetivo es irrenunciable”, ha afirmado, “el referéndum se convocará y habrá urnas”, ha señalado.

En la sesión de control al Ejecutivo autonómico en la Cámara catalana, el dirigente nacionalista ha descartado sustituir la consulta por unas elecciones, como hizo Mas en el 27-S de 2015. “El 1 de octubre no habrá elecciones y no convocaré elecciones”, ha apuntado en respuesta a una pregunta de Inés Arrimadas, de Ciudadanos. “Pondremos las urnas”, ha reiterado, eso sí, ha añadido que lo importante no serán las urnas, sino las papeletas que depositarán los ciudadanos.

“Les pedimos que acepten el resultado”, ha instado a Ciudadanos y al PP. “Ustedes dicen que no habrá urnas. Si las hay, acepten el resultado”, ha interpelado. Arrimadas le ha pedido que convoque ya las eleciones: “Es la única vez que va a poner urnas, la única vez que va a poner urnas con garantías es el día de las elecciones”, ha afirmado la líder de la oposición.

Puigdemont no ha querido dar detalles sobre qué procedimiento utilizará la Generalitat para adquirir urnas, una vez que el concurso iniciado ha fracasado. Tampoco ha desvelado el contenido sobre la conferencia que pronunciará el martes que viene en la que explicará cómo piensa organizar el referéndum. Solo ha dicho que las garantías las dará el “pueblo catalán” si acude a votar. “Si la ciudadanía quiere, el referéndum será vinculante”, ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo catalán ha denunciado además las presiones que a su juicio están recibiendo "fabricantes" y “proveedores informáticos" vinculados con el referéndum, a los que el Estado, según ha asegurado, ha pedido “testimonio”.

La sesión de control parlamentario ha constatado que el Gobierno catalán está cada vez más solo. No solo ha recibido fuertes críticas de parte de los grupos de la oposición sobre cómo está gestionando el proceso soberanista, tachado de “golpe de Estado” de unos “fanáticos”, según Xavier García Albiol (PP). Si no que además, la CUP ha expresado su “máxima preocupación” por lo que ha calificado como “falta de firmeza y de determinación” del Ejecutivo catalán en la organización del referéndum.