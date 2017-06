Mendia arrasa y logra que el 60% de la militancia del PSE avale su candidatura

Idoia Mendia ha logrado un golpe de efecto en la recogida de avales para participar en las primarias convocadas por el PSE para el próximo 9 de julio. La secretaria general ha sumado 3.213 firmas, casi el 60% de los militantes del partido. La cifra exigida era del 10%, un tope al que no se ha acercado el precandidato alternativo. Unai Ortuzar ha comparecido esta mañana sin aclarar cuántos apoyos ha recogido, aunque diversas fuentes socialistas sostienen que el número total ronda las 140 firmas. Durante su comparecencia, el aspirante crítico ha amenazado con impugnar todo el proceso e incluso llegar hasta la Justicia ordinaria.

La cifra lograda por Mendia es toda una demostración de fuerza y respaldo interno tras tres años al frente del partido. Cuando se presentó por primera vez en 2014, logró 1.000 avales menos. El plazo para la presentación de las firmas ha concluido hoy a las doce del mediodía. Será mañana cuando se hagan oficiales los resultados, a la espera de que sean validados. Pero la diferencia es tan abrumadora que no habrá sorpresas. Los militantes del PSE no tendrán que concurrir a las urnas al haber un único candidato que ha pasado el corte. Solo quedará por conocerse la nueva ejecutiva, que saldrá del congreso que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

Ortuzar ha comparecido esta mañana en Bilbao a la misma hora a la que se cerraba el plazo para presentar las firmas necesarias. Ortuzar no ha confirmado si ha logrado superar el corte y si había registrado las 543 firmas necesarias.

Durante su comparecencia, en la que ha estado arropado por Julián Celaya, candidato por Bizkaia, y por Paco Álvarez, de Izquierda Socialista, Ortuzar ha exigido que se apliquen los criterios aprobados en el último congreso federal. En ese cónclave se rebajó a un 2% los avales necesarios para formalizar su candidatura. Sin embargo, la dirección del PSE argumenta que este proceso de primarias se convocó con los estatutos anteriores, y que no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de partido. La apuesta por mantener el criterio del 10% es defendida también por Ferraz y el equipo de Sánchez, sostienen desde el PSE.

Ortuzar ha anunciado que, pase lo que pase con los avales, impugnará el proceso ante los órganos internos y no ha descartado hacerlo también ante la Justicia ordinaria.

Martínez se retira en Álava

En Álava, Cristina González ha logrado los avales del 56% de afiliados en la provincia, lo que ha llevado a su competidor, Javier Martínez, ha retirar su candidatura. De hecho, no ha presentado ninguno de los avales recogidos. Martínez ha explicado que no ha logrado recabar los avales mínimos necesarios y que por ello no tenía sentido presentarlos.

La actual secretaria general de los socialistas alaveses ha logrado 406 avales y al representar a la única candidatura que continúa en el proceso renueva su liderazgo de manera automática.

Tampoco es probable que Julián Celaya, que peleaban por el liderazgo de Bizkaia, hayan logrado los avales suficientes, lo que también permitirá a Mikel Torres revalidar el cargo.