El PNV duda de que Sánchez pueda derribar a Rajoy y cree a salvo su acuerdo con el PP

Las luces de alarma no se han encendido todavía en Ajuria Enea y en Sabin Etxea ante la decidida apuesta del retornado líder del PSOE, Pedro Sánchez, por ahormar a su alrededor una «mayoría alternativa» que derribe a Mariano Rajoy y propicie un cambio de gobierno. Si una próxima moción de censura contra el jefe del Ejecutivo central prosperase, los 36 puntos del acuerdo presupuestario sellado con el PNV quedarían en el limbo. Lo mismo si, acuciado por esa hipótesis, Rajoy decidiera adelantarse, disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas para evitar esa eventual maniobra.

«Los compromisos están firmados y se van a cumplir», sostienen las fuentes consultadas, convencidas de que es Sánchez quien tiene «un problema», el de acompasar su discurso a la realidad de la aritmética parlamentaria al tiempo que lidia con las posibles resistencias de parte de la bancada socialista a aliarse con Podemos. Esta misma semana, en una entrevista radiofónica, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, ahondaba en esa tesis al señalar lo «contradictorio» de los mensajes del nuevo PSOE y alertar sobre el «marcaje» que los ‘susanistas’ puedan intentar hacer al reelegido secretario general pese a su sólida posición.

Hay otros dos factores que alimentan la tranquilidad del PNV, que no descarta, en todo caso, que Sánchez se lance a la piscina con una moción de censura en los próximos meses. El principal, la manifiesta incompatibilidad entre Podemos y Ciudadanos, necesarios para sumar una mayoría ganadora sin contar con las fuerzas soberanistas catalanas. El segundo es precisamente ése: el desafío independentista que el Gobierno central tiene sobre la mesa. El propio PSOE ha garantizado que no recurrirá a los soberanistas para auparse a La Moncloa y los jeltzales ven «imposible» que eso cambie porque desataría un terremoto de incalculables consecuencias. Cosa distinta es que los nacionalistas de PDeCat y Esquerra se sumasen a la moción sin acuerdo previo, una opción, lejana y difícil de materializar y que, he ahí la clave, requeriría también del concurso activo del propio PNV.

Sin «ataduras»

Lo que sí subrayan los jeltzales es su ausencia de «ataduras» con el PP o con el PSOE y su libertad para votar en función de cada debate, lo que les ha llevado, por ejemplo, a abstenerse en la reprobación del ‘número dos’ de Interior y votar a favor de la del ministro de Justicia. No hay ningún pacto para sacar las castañas del fuego al Gobierno del PP, insisten, más allá del de los Presupuestos de 2017 y están abiertos, por lo tanto a «hablar» con Sánchez, que estaría tanteando ya su disposición.

No obstante, la llamada más inmediata la esperan esta misma semana desde el Gobierno del PP para recabar su apoyo al techo de gasto de los Presupuestos de 2018, que debe aprobarse en julio. El PNV ya votó a favor de ese límite en el pasado ejercicio aunque ahora su respaldo se antoja decisivo porque el año pasado el PSOE lo apoyó y ahora su rechazo es más que previsible. Sabin Etxea no le otorga, en todo caso, ningún «valor político» a una cifra que respaldará si aumenta el margen de gasto para Euskadi y Navarra.