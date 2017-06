Rajoy obtiene el respaldo de Macron a la unidad de España frente al desafío catalán

Mariano Rajoy obtuvo ayer en París el respaldo rotundo y explícito de Manuel Macron a la unidad de España frente al desafío secesionista catalán. Tras la primera reunión formal entre ambos mandatarios, el presidente francés proclamó que su único socio y amigo es «España toda entera» y lo demás un asunto interno español. Rajoy se declaró abierto a hablar con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, de quien destacó su posición en defensa de la Constitución y la soberanía nacional.

«Sobre el tema de Cataluña seré muy simple, muy sencillo y muy directo. Se trata de un tema interno de España y no tengo ningún comentario que hacer al respecto», respondió Macron a modo de preámbulo en una comparecencia conjunta con Rajoy en los jardines del palacio del Elíseo. A renglón seguido especificó que sólo conoce «un socio y un amigo, que es España, España toda entera». «Tengo un interlocutor y está aquí a mi lado, se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne», apostilló tras mantener un almuerzo de trabajo con la delegación española.

La posición de Macron, investido hace un mes presidente de Francia, no se despega un ápice del guion sobre el caso catalán esgrimido por la anterior Administración del socialista François Hollande, del que la nueva figura emergente de la política europea fue estrecho colaborador, primero, en el Elíseo y, luego, en el Gobierno. Incluso el ex primer ministro Manuel Valls, nacido en Barcelona, llegó a advertir en una visita a Madrid de las «graves» consecuencias políticas y económicas que tendría una escisión.

La Fiscalía actuaría «sin complejo» contra los voluntarios del referéndum Por ahora es una «mera hipótesis». El «anuncio del anuncio», que diría el Gobierno. Pero la Fiscalía General del Estado pone ya sobre aviso a Carles Puigdemont antes de que proceda a reclutar 4.500 voluntarios como agentes electorales el día del referéndum. «Si entendemos que en cualquier circunstancia se ha incumplido la ley -anticipó ayer José Manuel Maza-, actuaremos sin ningún tipo de complejo ni exacerbación». El Ministerio Público y el Gobierno, de momento, se han limitado a tomar nota del anuncio del president. El miércoles Puigdemont intentó frenar los recelos de los sindicatos con la garantía de que los funcionarios no se verán obligados a participar en la organización de la consulta. En consecuencia, avanzó su intención de abrir una bolsa para que cualquiera que desee colaborar el día de la votación, el 1 de octubre, sea o no empleado público, pueda inscribirse y formarse. Las declaraciones del dirigente catalán no pasan desapercibidas en la Fiscalía, aunque por sí mismas no sean suficientes para actuar. Por eso Maza no ahondó ayer en si cabe emprender acciones legales contra aquellos que se impliquen en la puesta en marcha del referéndum de forma voluntaria. Sin una decisión firme, el fiscal general del Estado se limita a avisar de que ningún «comportamiento penal» va a ser ignorado. Lo mismo ocurrió el 9 de junio, cuando Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, comparecieron en la Generalitat para revelar el día de la consulta y la pregunta. En aquel momento, ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Público detectaron que la cita tuviese relevancia jurídica. No hubo convocatoria formal del referéndum ni documento recurrible. Pero días después, la Fiscalía Superior de Cataluña se sirvió del contenido del acto para reforzar su querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la compra de urnas. La Generalitat explicará los detalles técnicos y legales de la consulta en 15 días. Pero para el Gobierno los últimos movimientos revelan la «impotencia clara» de Puigdemont. En la Moncloa sostienen que el independentismo no atraviesa su mejor momento en términos de apoyo social y amparo internacional. Y en ese contexto enmarcan los pasos del presidente catalán. «Una bolsa de voluntarios no tiene seriedad alguna», incidió el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

El pasado otoño París consideró un gesto «inamistoso» la declaración del Parlament a favor del derecho de autodeterminación de los países catalanes, incluido el territorio francés del Rosellón, que fue parte de España hasta el siglo XVII. En una protesta oficial, dirigida al Gobierno de Madrid y a la Generalitat, los gobernantes del Estado más centralista de Europa occidental lamentaron una resolución «atentatoria» contra la soberanía de Francia.

En un mensaje implícito de estabilidad institucional hacia su anfitrión, Rajoy recordó que la conversación telefónica mantenida a finales de mayo con Sánchez se centró en Cataluña. «Y fue muy positiva porque en uno de los grandes temas que tenemos encima de la mesa ha fijado una posición nítida, clara y que desde luego yo comparto absolutamente», dijo en alusión al compromiso con la unidad de España y la legalidad constitucional de quien este fin de semana va a ser proclamado secretario general del PSOE. Luego tildó de «literatura» las equiparaciones entre el fundador del movimiento francés En Marcha y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

En la reunión Rajoy trasladó a Macron la invitación del rey Felipe VI a realizar una visita de Estado a España cuando «las agendas de todos lo permitan». El presidente francés confió en avanzar en temas bilaterales de interés común en materia energética y de cooperación cultural, lingüística y universitaria que estarán en la agenda de la próxima cumbre franco-española prevista a principios de 2018 en Francia.

Hoja de ruta

Ambos mandatarios constataron la convergencia de puntos de vista sobre las prioridades y retos de la Unión Europea así como la necesidad de una mayor integración. «Es indispensable que rediseñemos un futuro común y que nos demos objetivos a medio y largo plazo. Estamos dispuestos a trabajar juntos en esta hoja de ruta», planteó Madron, quien insistió en la idea de impulsar la idea de ‘la Europa que protege’ que defiende en la ronda de contactos personales entablada con sus socios europeos desde que ha accedido al poder.

Por su parte, Rajoy subrayó la importancia de «terminar la unión bancaria» con la creación de un fondo europeo de garantía de depósitos, de «empezar a hablar de la unión fiscal y de un presupuesto europeo» y de acelerar la consecución de un mercado único energético «de verdad» con avances en las interconexiones eléctricas a través de los Pirineos. Como prioridades a corto plazo mencionó la lucha contra el terrorismo y la crisis de los refugiados en un contexto en el que los éxitos electorales de Macron le parecen «un mensaje de moderación, europeísmo, de estabilidad y confianza, que ha sido muy bien visto por la inmensa mayoría de los europeos».