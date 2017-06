Un parlamentario de EH Bildu, expulsado del pleno tras un rifirrafe con la consejera de Seguridad

El parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno ha sido expulsado del pleno que celebra esta mañana la Cámara vasca tras criticar a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, con la que se encaró cuando abandonaba el hemiciclo. Urruzuno ha pedido «respeto a los euskaldunes»y ha tildado de «vergonzosa» la actitud de la consejera después de que Beltrán de Heredia respondiera a una pregunta de la coalición soberanista sobre un incidente ocurrido en la entrada del Parlamento hace dos semanas, cuando los profesores de una ikastola de Lekeitio que iba a realizar una visita guiada se quejaron porque los ertzainas ubicados en la entrada no le atendieron en euskera.

La consejera de Seguridad ha reconocido las «dificultades» de su equipo para tener ertzainas bilingües en los accesos a todos los edificios públicos. «Llevamos años intentando paliar esta carencia, pero no es fácil», ha dicho antes de pedir a EH Bildu, cuya parlamentaria Rebeka Ubera ha lamentado que «los vascoparlantes no somos bienvenidos en el Parlamento», que «entienda de dónde venimos». «Hasta hace poco un ertzaina no podía ir a un euskaltegi en su tiempo libre», ha dicho Beltrán de Heredia.

La frase de Beltrán de Heredia ha generado una oleada de críticas en la bancada de EH Bildu, que se han ido conteniendo ante la petición de la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria. Cuando volvía el silencio Urruzuno ha seguido lamentando que la situación era «lotsagarria» (vergonzosa) y Tejeria le ha amonestado y pedido silencio en tres ocasiones antes de expulsarle. El parlamentario, coordinador de la coalición soberanista en la Cámara, se ha negado en un primer momento a abandonar el hemiciclo, lo que ha generado unos instantes de tensión. Después, cuando ha optado por abandonar el recinto, se ha detenido junto a los escaños de las consejeras de Seguridad y Justicia para reprocharles la situación y pedir «respeto».

Comunicado de EH Bildu

Tras el incidente, EH Bildu ha emitido un comunicado reprochando a Beltrán de Heredia que «insulte a los euskaldunes al defender la vulneración de sus derechos lingüísticos». Sus palabras han sido, para la coalición soberanista, «vergonzosas, intolerables y humillantes». Los independentistas también han cargado contra la presidenta del Parlamento por la expulsión de Unai Urruzuno al asegurar que Bakartxo Tejeria actúa «de manera parcial». «Una vez más no aplica la misma vara de medir que utiliza con el resto de grupos», señala el escrito, «nunca actúa como hoy ni expulsa a nadie cuando EH Bildu es víctima de graves insultos e imputaciones de graves delitos quizá porque para ella eso entra dentro de la normalidad parlamentaria».