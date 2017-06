La desaceleración, el euskera y el sentido del humor del consejero Azpiazu

Un vídeo en el que el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, se traba con la palabra «desazelarazioa» al explicar en euskera los datos del crecimiento económico de Euskadi en el primer trimestre ha corrido como la pólvora por las redes sociales en los últimos días. En la grabación, el miembro del Gobierno autónomo, en una comparecencia oficial el pasado 24 de mayo, expone las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) y, en un momento determinado, se atasca con ese término. Tras varios intentos fallidos, es incapaz de pronunciarlo entero en euskera -pese a su elevado dominio de la lengua vasca-, por lo que decide cortar por lo sano y pasarse al castellano: «desacaleración».

El vídeo ha sido objeto de comentarios jocosos en las redes sociales, que Azpiazu se ha tomado con el buen sentido del humor que le caracteriza. Este jueves, en la entrega de los Premios Olimpiada de Economía en la UPV, ante varias decenas de alumnos de esa especialidad, hizo alusión a la anécdota. «A pesar de que me he dedicado tantos años a esta profesión, imagino que muchos de vosotros me conocéis por un vídeo que ha aparecido recientemente en los medios», señaló el consejero, quien dio por sentado que la mayoría de sus interlocutores lo había visto. «Lo que me ha recomendado el logopeda es que lo intente. Voy a intentar decir de nuevo lo mismo a ver si me sale; y si no me sale, que es posible que no, lo voy a repetir en otra ocasión. Pero hasta que me salga lo voy a seguir intentando. ¿Ya sabéis cuál es la palabra? Seguro. «De-sa-ze-le-ra-zi-o-a». Y le salió a la primera entre las risas y aplausos de los asistentes, incluida la rectora de la UPV, Nekane Balluerka, que se sentaba a su lado.

El sentido del humor de Azpiazu ha sido alabado en las redes sociales por compañeros de Gobierno y trambién por personas alejadas ideológicamente de él. «Primeran!!! jajajajajajajajaja!!! Oso ondo compañero, amigo Pedro .@PedroAzpiazu», le replicó el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, tras el acto en la UPV.