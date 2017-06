El Parlamento rechaza crear una ponencia para definir la política penitenciaria vasca

El pleno del Parlamento vasco ha rechazado esta mañana la creación de una ponencia para definir la política penitenciaria que se debe aplicar en Euskadi una vez se materialice la transferencia de prisiones, una competencia establecida en el Estatuto de Gernika y que el Ejecutivo Urkullu ha marcado como «prioritaria» en sus conversaciones con el Gobierno central en la presente legislatura. El control de las cárceles llegará «más pronto que tarde», han coincidido en señalar diferentes partidos, aunque no ven conveniente habilitar un foro específico sobre el tema en la Cámara de Vitoria.

La propuesta de EH Bildu, que reclamaba un consenso político sobre «qué hacer» cuando se materialice el traspaso, ha sido apoyada por Elkarrekin Podemos (EP), pero bloqueada por PNV, PSE y PP. «Ya vemos que el tripartito empieza a aplicar su rodillo», ha lamentado la parlamentaria independentista Jone Gorizelaia, muy crítica con nacionalistas, socialistas y populares por no avalar la creación de la ponencia. «Hay que diseñar una política penitenciaria propia como parte del estado que queremos construir», ha asegurado, «no queremos el modelo español». «No entiendo por qué el PNV no quiere negociar un sistema propio», ha cuestionado desde EP Juan Luis Uria.

Las respuestas han sido variadas, aunque han coincidido en matizar que la cesion de la competencia penitenciaria dejará en manos del Gobierno vasco el control de las prisiones, pero no un poder legislativo sobre los reclusos, ya que viene fijado por la Constitución y el Código Penal. «Sin ETA creo que no hay excusa para no materializar la transferencia, pero no creo que la creación de una ponencia pueda ayudar», ha advertido Joseba Zorrilla (PNV). «Recibir la transferencia no será empezar de cero como dice EH Bildu, se podrá organizar y definir el funcionamiento de las cárceles, pero la legislación seguirá siendo cosa del Estado», ha añadido Nerea Llanos (PP).

Desde el PSE –que espera gestionar la política penitenciaria a través de la consejería de Justicia que lidera la socialista María Jesús San José–, la parlamentaria Alexia Castelo ha recordado que pese a que el Gobierno vasco aún no dispone de la atribución «ya está llevando a cabo proyectos» como la política restaurativa y la definición de trabajos sociales en beneficio de la comunidad por delitos menores. «Sí sabemos qué hacer con la competencia», ha garantizado tras reprochar a EH Bildu que durante años «haya puesto el foco» en los presos de ETA, «algo que no ha beneficiado al resto de reclusos».

Directamente a la vicepresidenta

Aunque las conversaciones en torno a la transferencia de la politica penitenciaria las están protagonizando prioritariamente portavoces de PNV y PP, Castelo también ha subrayado la «complicidad» existente con el Gobierno central para avanzar en la materialización de la competencia. Altos cargos jeltzales y del Gabinete Urkullu, como el portavoz Josu Erekoreka, vienen confirmando desde hace meses que las conversaciones sobre las prisiones vascas se han convertido en un eje prioritario en la nueva relación bilateral abierta entre Vitoria y Madrid, aunque a día de hoy no se ha celebrado una reunión oficial para abordar el tema. Así lo confirma el propio Erkoreka en una respuesta parlamentaria remitida a EH Bildu ayer.

A la espera de la peticion directa, que el Ejecutivo Urkullu pretende realizar antes del verano directamente a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como punto de partida para una posible negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, las conversaciones informales respecto a la materia son evidentes. El propio Erkoreka aseguraba hace dos semanas en su rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno celebrado en Busturia que «la comunicación existe y es franca, real y bilateral».