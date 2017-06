Ahora, Estado plurinacional

Las primarias socialistas han creado un nuevo PSOE, alejado de su reformismo característico desde la transición. Ya se verá cómo queda nuestro sistema de partidos, convertido en centrífugo por la izquierda, con Podemos y PSOE compitiendo en radicalidad por los mismos votos. Funcione o no el invento, será novedoso, nada que ver con el juego político de las cuatro últimas décadas.

De momento el socialismo que nos viene, y que celebra congreso este fin de semana, sale de rompe y rasga. No ha perdido el tiempo en anunciar un nuevo proyecto, el Estado Plurinacional. Prescinde de grandes elucubraciones y debates, total para qué: las grandes novedades llegan a la brava, sin discusiones sofisticadas. Si tienes una ocurrencia que suene progre, la lanzas al foro público y ya tenemos una torre de marfil desde la que pontificar y despotricar de quienes discrepen, inmovilistas de la derecha rancia, reacios a la convivencia.

La plurinacionalidad se cotiza como salvavidas ideológico para afrontar el guirigay gestado por el independentismo catalán (y el que venga). O a lo mejor solo es una forma de escurrir el bulto, por la incapacidad socialista de tener y sostener un proyecto nacional. Resulta cansino el vaivén de propuestas deslavazadas que van lanzando: federalismo, nación de naciones, ahora plurinacionalidad. En tiempos los socialistas hablaban de "autodeterminación", a veces les cae simpático el derecho a decidir y quizás no falten autonomistas, aunque no lo digan. A la velocidad con que lanzan propuestas, suena a jaculatoria de rusticidades conceptuales. Alguna será acertadísima, pero se muestran incapaces de averiguar cuál.

Dan la sensación de que improvisan para salir del paso, sin intención de dotarse de un planteamiento capaz de resistir un par de mareas. Hace poco llegaron a la "declaración de Granada" tras ímprobos esfuerzos, que aquello parecía el parto de los montes, y la saludaron como el pilar definitivo, un acuerdo sobre el que ya nunca discutirían. Muchas alharacas y ya se ve: no ha aguantado un par de primarias. ¿Cambiar de opinión es de sabios? Sin duda, pero esto no es cambiar de opinión sino incapacidad de tenerla.

Irrita sobre todo la imagen que acompaña a cada uno de estos volatines, según la cual han dado con la gran solución. En su puesta en escena el PSOE no actúa como un partido centenario que va acumulando experiencia, sino como un adanista que siempre vuelve a empezar y saca de la chistera un talismán. O solo se trata de contentar a los socialistas catalanes, cuyas posiciones al respecto suenan a humo, lo que quizás explica su caída desde el primer partido a la irrelevancia.

La plurinacionalidad como nueva meta socialista parece un salto en el vacío. A lo mejor sus mentores quieren decir que España tiene muchas naciones y que la esencia nacional (o estatal) es la concurrencia de tales identidades nacionales, pero la realidad no se compagina con esta fabulación. En el País Vasco y en Cataluña los nacionalismos soberanistas tienen fuerza, pero de ello no se deduce esa especie de ramillete de entes nacionales floreciendo en toda España. A no ser que se trate de convertir a cada autonomía, cantón cartagenero o comarca histórico-mística –¿por qué no Babia y Atapuerca?– en nación con todos sus atributos: para mayor inri y felicidad patria. ¿Todo depende de la emoción y voluntad?

Los términos políticos conllevan sus propias implicaciones, por lo que no se entiende cómo va a encajar aquí la plurinacionalidad, ajena a nuestras tradiciones ideológicas. Tiene alguna función en realidades políticas muy distintas. Nos la trajo Podemos, convertido así en el oráculo que guía a los socialistas. Y Podemos, a su vez, lo tomó de los conceptos bolivarianos. Solo hay dos estados en el mundo que actualmente se definan como plurinacionales: Bolivia, el modelo, y Ecuador, desde hace poco.

La plurinacionalidad busca en ambos casos reconocer políticamente a las comunidades indígenas. "Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española", dice la Constitución boliviana. Nada tiene que ver con los conceptos de nación que aquí suelen manejarse. Tampoco cuajarían las particularidades previstas para tales nacionalidades, como el ejercicio de "sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión", incluyendo la eventualidad de un funcionamiento alternativo a la democracia constitucional.

No se piense que los afectados están entusiasmados. Esta formulación indigenista sirve para apuntalar las estructuras políticas de Evo Morales, pero, según sus críticos, idealiza el sistema comunitario prehispánico, que quiere revivir, enlazándolo con el "socialismo del siglo XXI". A fuerza de enaltecer la colectividad, tienen dificultades las iniciativas individuales y la propiedad privada: del colectivismo arcaico al bolivariano sin respiro.

Estos conceptos diluyen al individuo, que debe ajustarse a las formaciones comunitarias. Seguramente por eso gustan a Podemos, cuya utopía viene a ser una sociedad "empoderada", en la que círculos y movimientos sociales hagan la pascua al ciudadano.

Resulta incomprensible que nos sirvan de modelo conceptos forjados en realidades tan distintas a las nuestras y que además no son experiencias de éxito. La introducción programática de la plurinacionalidad creará muchos problemas sin resolver ninguno. Tampoco los de los nacionalismos vasco y catalán, que van por otro lado.