Directo | Rivera: «Si Podemos no existiera, Rajoy no sería presidente»

Duelo bronco en el Congreso de los Diputados entre Albert Rivera y Pablo Iglesias. "Fidel Castro era más conciso que usted" ha espetado el líder de Ciudadanos al secretario general de Podemos, que le ha recordado que pasará a la historia como el "escudero" del presidente "más corrupto".

El dirigente liberal ha sido el encargado este miércoles de reabrir el debate de la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno defendiendo el voto en contra de su partido a una iniciativa que considera que no tiene sentido. Rivera ha comenzado su intervención con un repaso de la legislatura fallida y ha recordado a Iglesias que nadie más que él "es responsable de que Rajoy sea presidente". "Usted votó que 'no' a un cambio de gobierno, moderado, razonable, porque tiene como objetivo destrozar al PSOE. Por eso nos llevó a unas segundas elecciones pero le salió el tiro por la culata", ha remarcado.

El socio parlamentario del PP ha acusado al podemista de no querer "trabajar" en la Cámara baja y de estar "nervioso" por no haber sido capaz de asaltar el poder. A continuación, Rivera ha recitado los logros conseguidos por su partido en seis meses de legislatura, como el bono de la luz, el complemento salarial para jóvenes, el aumento del permiso paternidad o el incremento presupuestario para Justicia, para contrastarlos con una oposición poco útil de Podemos. "¿Qué han conseguido ustedes? Nada, porque aquí si no negocias ni acuerdas no consigues nada", le ha reprochado.

El líder centrista ha tratado de demostrar que Ciudadanos "trabaja por España" mientras Podemos se afana en la política espectáculo. "Rajoy está temblando con las pegatinas y los marcianitos, el PP no duerme", ha ironizado. Asimismo, le ha recordado que de las once medidas estrella contra la corrupción que presentó ayer en el Congreso, siete ya están aprobadas o tramitándose. "A este paso, no se entera usted y las hemos aprobado todas", le ha espetado. Y le ha recordado que solo apoyan su moción Esquerra y la "antigua Batasuna", los únicos partidos "que quieren liquidar España". "Usted es demoliciones Iglesias", ha señalado en referencia a Cataluña.

Pablo Iglesias, dejando de lado el perfil moderado y presidenciable de ayer, ha salido muy duro contra Rivera, con descalificaciones personales incluidas. Poniendo en duda la "capacidad intelectual" del líder de Ciudadanos dado que "se nota que no ha leído" a ninguno de los autores que cita en sus discursos, señalando que "presume en público de lo que carece", y acusándole de ser un vendedor de "productos bancarios". “Usted fue afiliado al PP en 2002. Hay que ser bastante facha para afiliarse entonces en Cataluña”, ha asegurado.

Segundo día

En esta segunda jornada, tanto Mariano Rajoy como cualquier de sus ministros podrán intervenir en el debate cuando lo crea oportuno. En todo caso, siempre que lo haga, el candidato tendrá derecho a responder. Una vez debatida la moción, se procederá a su votación, que será pública y por llamamiento, es decir, cada diputado deberá anunciar de viva voz el sentido de su voto.

Para que la moción de censura salga adelante, el candidato necesita reunir la mayoría absoluta de la Cámara: 176 votos. De momento, Unidos Podemos sólo tiene asegurado el apoyo de su socio electoral de Compromís (cuatro diputados) y el de los independentistas de Esquerra y de Bildu, lo que elevaría a 82 los votos favorables, muy lejos del mínimo necesario para que la moción de censura tenga éxito.

En la tribuna de invitados repiten este miércoles la madre de Pablo Iglesias, María Luisa Turrión, el dirigente del partido morado y ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez, y Jorge Vestrynge, simpatizante de Podemos y ex secretario general de Alianza Popular con Manuel Fraga.