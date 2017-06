Podemos busca protagonismo con la tercera moción de censura de la democracia

No habrá mayoría parlamentaria que desplace esta semana a Mariano Rajoy de la Moncloa. Pero el Gobierno tampoco quiere apoltronarse en la tranquilidad que le concede esa ventaja numérica. La moción de censura de Podemos que se debate hoy en el Congreso, con Pablo Iglesias como aspirante a La Moncloa, está condenada al fracaso por la falta de apoyos para sacarla adelante. La iniciativa llega con un Ejecutivo en minoría y acosado por múltiples escándalos de corrupción, pero le otorga al Ejecutivo una oportunidad que, bien aprovechada, podría servir al PP para «desmontar» el discurso de la formación morada y apuntalar la gestión del presidente, sostienen fuentes de este partido. Ese es al menos el doble planteamiento con el que se han preparado, tanto en los despachos gubernamentales como en el grupo parlamentario, para el «debate bronco» que ayer vaticinaba la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Se trata de la tercera moción de censura desde el inicio de la Transición. En la primera, pese a fracasar en la votación, el socialista Felipe González salió airoso de ella 1980 porque logró transmitir que era un líder solvente para dirigir el país y puso contra las cuerdas el ya debilitado liderazgo de Adolfo Suárez. Todo lo contrario le ocurrió en 1987 a Antonio Hernández Mancha, para quien aquella decisión supuso el fin de su liderazgo en Alianza Popular, materializado dos años después.

Defender y atacar. O lo que es lo mismo, ejercer de partido de Gobierno ante la censura de Podemos y colocarse en el papel de oposición frente al candidato Pablo Iglesias. Esa será la estrategia del PP. «No se nos puede olvidar que este es su debate de investidura y un debate que, además, va a perder», advierte un representante de la formación conservadora. Los populares se verán, por lo tanto, obligados a reivindicar su acción en la Moncloa, su rol como «garantes de la estabilidad», su proyecto económico e incluso sus propuestas de regeneración democrática al mismo tiempo que tratan de «desnudar a Podemos».

En el Gobierno y en el partido dan por sentado que en esa tarea estarán capitaneados en el hemiciclo por Rajoy. Fuentes populares apuntan que el presidente tomará la palabra, aunque cuándo y cómo lo hará es algo que el líder del PP no ha querido desvelar. El jefe del Ejecutivo liberó hoy al máximo su agenda política y no convocó la reunión de dirección habitual de los lunes en la sede central de Génova. Una decisión que le permitió disponer de más tiempo para organizarse para el debate.

En realidad, los preparativos de la moción de censura comenzaron en la Moncloa en mayo. Fue entonces cuando se actualizaron los datos de la gestión ministerial, una información que podría serle útil al presidente. En los últimos días, además, Rajoy ha trasladado a todos sus ministros la orden de estar atentos por lo que pueda ocurrir durante la sesión y por si se da el caso de que tengan que intervenir de manera puntual.

El reglamento no obliga al Ejecutivo a ejercer ningún papel. Aunque en las dos mociones de censura que han tenido lugar en la democracia, la de 1980 y la de 1987, varios miembros del Gobierno hicieron uso de la prerrogativa que permite al presidente y los ministros participar en el debate siempre que así lo estimen oportuno. «Estamos todos preparados», confesó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sin revelar los detalles de su estrategia y sin trasladar a quién tendrá que enfrentarse Iglesias.

Fuentes gubernamentales admiten, en todo caso, que parte de la táctica se perfilará a medida que avance la puesta en escena de Podemos. Es decir, que el Ejecutivo «tomará decisiones rápidas» según lo que le convenga. Y será así como se resuelva si es preferible que Rajoy entre en el cara a cara con Iglesias desde las primeras horas de la moción o si es más efectivo que intente cerrar el debate.

La corrupción como eje

Quien ha trabajado a fondo en el discurso que tendrá que pronunciar es el portavoz parlamentario del PP. Rafael Hernando será quien represente a los populares como grupo y haga frente a los ataques de Podemos. Fuentes del partido admiten esperar que Iglesias les reproche los casos de corrupción, como eje de su censura al Gobierno. Y ese es uno de los aspectos en los que más se ha trabajado.

Los escándalos que afectan al partido constituyen el talón de Aquiles del PP. De ahí que el objetivo de los populares sea impedir que se dibuje la imagen de una formación corrupta y lograr que Podemos no sólo pierda la votación, sino también la confrontación dialéctica.

El problema para el PP es que los escándalos que le han salpicado en los últimos meses le serán echados en cara durante el debate, previsiblemente, no sólo por Podemos, sino gran parte del arco parlamentario. Desde luego, por el PSOE, en el que José Luis Ábalos -la mano derecha del nuevo secretario general, Pedro Sánchez, que no es diputado- ejercerá de portavoz y explicará la abstención de su grupo con el argumento de que el Gobierno de Rajoy merece una censura y ser derrocado, pero no para llevar en volandas a La Moncloa a Pablo Iglesias. Ciudadanos, los nacionalistas catalanes y otras fuerzas parlamentarias repartirán sus dardos entre Podemos y el PP en un debate sobre el que, inevitablemente, planeará el órdago secesionista de Cataluña.