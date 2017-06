Puigdemont: «Sólo aceptaremos una inhabilitación del Parlament»

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisado de que la justicia española no lo frenará en el camino hacia el referéndum que prevé convocar para el 1 de octubre: "Sólo aceptaremos una inhabilitación de quien tiene el derecho de inhabilitarnos, que es el Parlamento de Cataluña".

En una entrevista en TV3 junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ha recalcado: "Es el pueblo de Cataluña el que decidirá habilitarnos o inhabilitarnos". También ha destacado que hasta ahora, "por más inhabilitaciones y amenazas" desde el Estado, "no nos han detenido".

En la entrevista, a cargo del nuevo director de TV3, Vicent Sanchis, Puigdemont ha asegurado que el Govern organizará un referéndum "con todas las garantías": "Lo convocaremos, lo celebraremos y aplicaremos el resultado". Según Puigdemont, "el único escenario" que lo llevaría a convocar unas nuevas "elecciones autonómicas" sería una victoria del 'no' a la independencia en el referéndum: "Yo no tardaría ni 24 horas en convocarlas".

También ha hecho un llamamiento al mundo soberanista a actuar con cabeza en estos próximos meses, porque "la imprudencia sería una grave irresponsabilidad", y ha añadido: "Quien no se puede permitir el lujo de moverse por estímulos es el gobierno de Cataluña". Junqueras, a su vez, ha afirmado que "evidentemente" el Govern "no dejará de hacer" todo lo necesario para celebrar el referéndum aunque el Estado "amenace" con inhabilitaciones.

Según Junqueras, los funcionarios no tienen nada que temer porque el referéndum "se hará en las condiciones adecuadas para que nadie deba sufrir por esto". Pese a la campaña del PPC que alerta de que una Cataluña independiente no podría pagar las pensiones a los jubilados, Junqueras ha dicho que los pensionistas catalanes "no deben sufrir" por esto, porque la economía catalana es "capaz de generar" los recursos necesarios gracias a su "crecimiento sostenido y sólido". Puigdemont ha acusado al Estado de haber "secado la hucha de las pensiones" de la Seguridad Social, por lo que "no tiene autoridad moral" para decir que una Cataluña independiente no podría pagarlas.

Junqueras se ha mostrado "absolutamente convencido" de que será posible votar el 1 de octubre porque si el Gobierno central vetase el referéndum en Cataluña estaría "incumpliendo los convenios internacionales que ha firmado" y que prevén el "derecho a la autodeterminación de los pueblos". Sobre los términos en que habría que leer los resultados de la votación, Puigdemont ha subrayado que los referéndums "se ganan por un voto" y si no es posible pactarlo con el Estado no se puede "exigir las condiciones" de una consulta acordada.

En cuanto a los casos de corrupción que salpican a la antigua CDC, Puigdemont ha aplaudido el posicionamiento "claro y nítido" del PDeCAT en la polémica sobre si el exconseller de Justicia Germà Gordó debe dejar su escaño en el Parlament. Junqueras ha reconocido que a ERC le "fastidian" los casos que afectan a la antigua CDC, pero ha destacado que Puigdemont ha jugado un papel "absolutamente impecable".