Ferrovial se desmarca de las mordidas a CDC en la trama 'Palau'

Los exdirectivos de Ferrovial juzgados por las supuestas mordidas a CDC a través del Palau de la Música han alegado este jueves que sus convenios con la institución cultural no eran simulados ni sirvieron para alterar concursos públicos y se han desmarcado del uso que luego dio a ese dinero Fèlix Millet.

En el juicio por el expolio del Palau de la Música, el abogado Cristóbal Martell, que defiende a los exdirectivos de Ferrovial Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, ha reconocido que el caso tiene "contornos escandalosos", pero ha resaltado que la "artillería punitiva es muy poquita", en parte porque cuando ocurrieron los hechos no existía el delito de financiación ilegal.

Martell ha asegurado que los convenios que suscribió Ferrovial con el Palau de la Música durante la época de Millet eran "equilibrados" y se cumplieron, ya que no eran ficticios, y ha sostenido que los concursos de obra pública que ganó la constructora durante aquella etapa no se alteraron: "Estaban de primera comunión".

No obstante, se ha desmarcado el uso que posteriormente hicieron de este dinero los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull, que en su confesión de marzo pasado admitieron que entregaban parte el dinero a CDC como mordidas de la constructora a cambio de la adjudicación de obra pública.

"Si Millet o quien toque, después desvía, es como si mi madre dice que el dinero de la pensión es para la carrera de un sobrino", ha expuesto gráficamente Martell, que ha insistido que la acusación contra los exdirectivos de Ferrovial, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel, está "devaluada" porque no tiene "arsenal punitivo". "No vale venir con metadona, no valen los sustitutivos", ha ironizado.

Martell ha recordado que Ferrovial ganó más concursos durante el tripartito que durante la etapa de CiU en el gobierno y ha alegado que la constructora se adjudicó las licitaciones bajo sospecha -entre ellas la de la construcción de la Ciudad Judicial o la Línea 9 del metro- porque "ganó por goleada" al presentar la mejor oferta económica en igualdad de condiciones.