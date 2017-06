Ortuzar ofrece a Rajoy negociar los Presupuestos de 2018: «Hay muchas cosas que se nos adeudan»

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha mostrado esta mañana a Mariano Rajoy su disposición a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2018. «El acuerdo de 2017 es un gran acuerdo para este país en lo material y en lo político», ha dicho el líder del EBB, que se ha mostrado por lo tanto dispuesto a extenderlo un año más, como partido «previsible y coherente» que es el PNV. Eso sí, ha advertido que la eventual aprobación de las próximas Cuentas de Rajoy, que debe sacar adelante ya en julio el techo de gasto, será «una nueva historia, una nueva negociación que empezamos de cero». Aunque ha evitado entrar en detalles sobre la 'factura' que el PNV pretende cobrar por su apoyo, el líder jeltzale sí ha dejado claro que «hay muchas cosas que se nos adeudan». «La lista es larga, iremos escogiendo», ha avanzado.

Ortuzar ha avanzado las intenciones de su partido en el coloquio posterior a la conferencia que ha pronunciado esta mañana en la Fundación Sabino Arana con motivo del centenario del primer Gobierno nacionalista en la Diputación de Bizkaia, con Ramón de la Sota al frente, en 1917. Bajo el título, 'EAJ-PNV, raíz y brote del nacionalismo vasco', Ortuzar ha aprovechado para sacar pecho por el momento dulce que vive el PNV, que es, a su juicio, la formación «más sana del panorama político, con una buena aceptación social y una sólida situación interna». En esa óptima situación, el acuerdo con el PP, ha bromeado Ortuzar, sería «como el Pedro Ximenez» con el que se endulza el final de un buen menú. Porque, una vez más, el líder jeltzale ha insistido en subrayar su «orgullo» por el acuerdo, que habría hecho ganar a Euskadi «en soberanía y territorialidad». En soberanía porque el acuerdo sobre el Cupo habría consagrado la «bilateralidad» de las relaciones entre Euskadi y el Estado, y en soberanía porque los pactos para renovar, por ejemplo, la plantilla de la Ertzaintza o para agilizar el TAV «han llenado de autogobierno» el contenido del pacto.

No ha sido ese el único motivo de satisfacción que ha exhibido un pletórico Ortuzar, que ha advertido, no obstante, de la importancia de no «dormirse en los laureles» en una modernidad «cada vez más líquida» y «al filo del abismo de populistas y xenófobos» donde la adhesión electoral tiene un periodo de caducidad cada vez más corto. Para el presidente del PNV, Euskadi es hoy el territorio «más socialdemócrata de Europa», una Europa que, según ha dicho, tendrá que contar cada vez más con los pueblos y naciones sin Estado «menos hostiles a la cesión de soberanía».