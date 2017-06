«Tengo una mala noticia para ti, estáis pillados»

«Tengo malas noticias. Están detrás de vosotros. Estáis pillados». Este chivatazo telefónico realizado en español a un contacto de José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', le permitió hace un año eludir su captura por los servicios antiterroristas franceses. El dirigente de ETA, en la clandestinidad desde noviembre de 2002, fue condenado ayer en rebeldía por el Tribunal Correccional de París que lamentó, al igual que la Fiscalía, que el soplo le permitiera escapar a la Policía.

El 6 de junio de 2016, a las 11.59 horas, un individuo que hablaba en español y utilizaba una línea telefónica abierta a nombre de Carlos Alberto, llamó al número de Philippe Lassalle-Astis. El teléfono de este ciudadano francés, con antecedentes penales por haber ejercido como agente de compras para ETA en el mercado internacional, era uno de los varios que tenía pinchados la Policía francesa por pertenecer a allegados de 'Ternera'. La charla interceptada demuestra que el comunicante no identificado estaba al corriente de los avances de la investigación gala. Su contenido fue el siguiente:

«Tengo malas noticias para ti (…) eh, te digo esto porque se le ha dicho del lugar habitual que están… están detrás de vosotros (…) además creo que estáis pillados, localizados… Me ha hablado de algo, de un local y… y bueno un comentario más pero ya hablaremos. Entonces, eh… veamos… con el fin de no mezclar las cosas y que nadie encuentre cosas que no… cuando terminemos la conversación haces (…) eh coges tu teléfono y el chip, el que utilizas para hablar conmigo y los tiras, ¡ahora! (…) y luego nos citamos esta semana si quieres (…) somos nosotros los que pasamos por el pueblo, tú no cojas tu coche (…) ¿vale el viernes para comer? (…) él está de viaje en este momento, traerá noticias de lo que te estoy explicando (…) pues ¿el viernes eh a las 19 horas? (…) sales de casa sin nada, ni coche, ni teléfono, nada… Y haces el trayecto entre tu casa y allí donde está la herriko (…) haces el trayecto y en un momento dado pasamos a buscarte (…) pues en un momento te hacemos una señal y montas en el coche. ¿Vale?»

El dispositivo de vigilancia montado el 10 de junio de 2016 por la Policía francesa resultó infructuoso. Lassalle no cumplió las consignas impartidas por el tal Carlos Alberto y no se reunió con nadie aquel día. El episodio realimenta la leyenda de los chivatazos repetidos para malograr la detención del jefe etarra.

La magistrada ponente del Tribunal Correccional de París constató en la vista oral que el contacto de 'Ternera' «estaba al corriente de elementos de la investigación, lo que quizá le permitió escapar a la Policía». La fiscal antiterrorista que ejerció la acusación pública también lamentó que la conversación proporcionara a Urrutikoetxea «informaciones que le permitieron escapar a la justicia».

180 habitantes

Los jueces condenaron en su ausencia al fugitivo a ocho años de prisión, dos más que la petición fiscal. También confirmaron la orden de detención emitida el 5 de octubre de 2016. Además pronunciaron la prohibición a título definitivo de residir en Francia. La sentencia le condena por ser miembro destacado del aparato político de ETA desde 2011 hasta el 26 de julio de 2013. El período incluye el año y medio que 'Ternera' permaneció en Noruega junto a David Plaza e Iratxe Sorzabal, interlocutores designados por ETA posteriormente detenidos y encarcelados en Francia. Los tres esperaron a ser contactados en Oslo por el Gobierno español para entablar negociaciones tras la renuncia a la lucha armada en octubre de 2011 hasta que el 18 de febrero de 2013 fueron expulsados del país escandinavo.

El sumario fue abierto a raíz de la captura frustrada de Urrutikoetxea el 16 de julio de 2013 en la localidad francesa de Durban sur Ariza, cercana a la frontera con Andorra, donde había sido localizado.

En el dispositivo de vigilancia montado en torno a una casa de esa aldea de 180 habitantes, en la que vivía de manera intermitente desde hacía siete años, llegó a ser fotografiado junto a su pareja, la ciudadana francesa Agnès Cerlo, y su hija, entonces de meses. Pero cuando los policías irrumpieron a las seis de la mañana en el domicilio comprobaron que el buscado había huido por el monte de madrugada.