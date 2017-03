Sectores de EA rechazan el proceso de refundación de Bildu

Destacados militantes de Eusko Alkartasuna han trasladado a la dirección capitaneada por Pello Urizar su malestar por el proceso de refundación de EH Bildu que se escenificará hoy en Pamplona y que busca transformar la alianza soberanista en algo más que una suma de partidos.

Los críticos de EA consideran que este nuevo marco primero tenía que haber sido ratificado en el congreso que la formación fundada por Carlos Garaikoetxea celebrará el 3 y 4 de junio en San Sebastián. Su temor es que sus siglas queden diluidas en una marca que estaría controlada, según su versión, por la izquierda abertzale.

Los estatutos con los que están trabajando dibujan una EH Bildu que tendría sus propios militantes, un secretario general y una mesa política -su principal órgano de dirección- que contaría con una quincena de miembros, la mayoría de los cuales serían elegidos por una asamblea abierta con el principio de una persona un voto.

Los partidos solo contarían en esa mesa con un representante nato. Y los críticos de Eusko Alkartasuna consideran que ese diseño supone un riesgo para su formación. «Lo queremos parar. No tiene sentido que haya un secretario general, que tenga que haber una doble militancia... Lo que se quiere hacer es fundar otro partido», denuncian.

Estos militantes, cuyo peso real no se cuantificará hasta el congreso que se celebrará en junio, no cuestionan el futuro de EA dentro de EH Bildu. De hecho, consideran que está cumpliendo un papel clave en la política vasca y que, por tanto, lo mejor sería continuar con el actual modelo de organización. Pero no solo es una cuestión de fondo. También de formas.

Sin prisas

Aunque el debate sobre la futura estructura de EH Bildu se prolongará varios meses, el pistoletazo de salida será hoy en un acto en Pamplona. Y eso es lo que sobre todo ha molestado a los críticos. En su opinión, primero tenía que haberse celebrado el congreso de Eusko Alkartasuna, donde se habría discutido su papel dentro de la coalición soberanista.

Y únicamente después de este cónclave sería el momento de definir el futuro de EH Bildu. «No sabemos a qué vienen esas prisas. Sortu hizo su congreso con tiempo», afirman en una nueva demostración de los recelos que genera la izquierda abertzale en algunos miembros de EA.

Detrás de estos planteamientos se oculta el malestar de estos militantes con la gestión desarrollada por Pello Urizar. Según su visión, el actual secretario general ha deslizado el partido hacia una excesiva dependencia de la izquierda abertzale. Lo que todavía está por ver es si presentarán una lista alternativa en el congreso de junio.