El PSOE da inicio a la batalla definitiva por su liderazgo

El Comité Federal del PSOE ha lanzado este sábado formalmente el proceso de primarias que conducirá a la elección, el próximo 21 de mayo, de su nuevo secretario general, elegido por los militantes. En la cita de este sábado se ha cerrado el censo de los llamados a las urnas, aprobado la ponencia marco que irá al 39 Congreso y ratificado definitivamente todo el calendario que tienen los socialistas por delante.

De este sábado también sale nombrado formalmente el comité organizador del Congreso federal, que estará compuesto por cuatro miembros de la Gestora: el responsable de Organización, Mario Jiménez, y su adjunta en esta cartera, Ascensión Godoy; el responsable de Economía, Empleo y Sostenibilidad, José Muñoz, y el de Educación y Sanidad, Francisco Ocón. Lo completará un representante de Juventudes Socialistas.

La lucha de los avales

En la línea de salida se encuentran ya los tres aspirantes a tomar los mandos del partido: el ex secretario general Pedro Sánchez, el exlehendakari Patxi López y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Sus equipos están preparados para la que será la primera batalla del proceso: la recogida de los avales que les convertirán en candidatos y que serán el primer termómetro real de su fuerza. Los 'susanistas' buscan arrasar con las firmas y superar las que Sánchez consiguió, en gran medida con la ayuda del PSOE andaluz, en 2014; mientras que el equipo del diputado vasco defiende que sus votantes estarán menos movilizados en esta pelea, precisamente porque son los que quieren evitar el "choque de trenes".

Por su parte, Sánchez llega al arranque después de haber mantenido un tenso pulso con la Gestora a cuenta de la financiación de la precampaña, del que las dos partes han salido arrogándose la victoria. El ex secretario general ha cerrado su 'crowdfunding' y su financiación pasará por Ferraz, pero en el momento en el que comienza el proceso podrá gastar los más de 100.000 euros recaudados, sin proporcionar ahora a la dirección el listado de donantes.

En Ferraz están convencidos de que la estrategia de Pedro Sánchez va a ser "cuestionar absolutamente todas las decisiones que se toman por la dirección del partido", pero, por lo pronto, no han plantado batalla en el Comité Federal del PSOE. Fuentes de su equipo han asegurado que no objetarán nada a las normas del proceso si se respetan las que se fijaron en 2014. Así, no pondrán pegas al calendario fijado este sábado, una vez consensuado con las federaciones del partido, en la reunión mantenida este viernes en la sede entre los secretarios de Organización. Eso sí, insisten en que los plazos se han alargado demasiado y el "liderazgo debería estar resuelto ya".

Las primarias serán el 21 de mayo. Para fijar el calendario, se ha tenido que hacer encaje de bolillos con los festivos de los dos próximos meses. Se barajó también la fecha del 14 de mayo, pero al final se desechó por ser el domingo de un puente en la Comunidad de Madrid. También se ha tenido en cuenta la Semana Santa y la recogida de avales no comenzará hasta pasadas estas fiestas, el jueves 20 de abril. Desde ese día, los aspirantes tendrán dos semanas para hacerse con las firmas del 5% de los militantes que les convertirán en candidatos. Y, una vez sean proclamados el 8 de mayo, habrá diez días para hacer campaña por toda España. Será entonces cuando se trate de fijar el debate entre los candidatos que promoverá el comité organizador de las primarias, tal y como ocurrió en 2014.

"El PSOE tiene sitio para todo el mundo"

La presidenta de la Junta de Andalucía y precandidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha mantenido este sábado que se comprometerá "al máximo" para que sus compañeros socialistas le den, en primer lugar, su aval de cara al proceso de primarias en el cual aspira alcanzar la Secretaría General del partido, y ha subrayado que respeta "mucho" y da "un valor enorme" a cada uno de esos apoyos.

Así lo ha dicho tras ser preguntada si considera que, en caso de que no gane, el ex secretario general Pedro Sánchez podrá integrarse en la futura dirección socialista que "el PSOE tiene sitio para todo el mundo".

Para Díaz lo importante es que todos los que conforman el PSOE "arrimemos el hombro, colaboremos y sumemos" y, en ese sentido, ha previsto que "cada uno lo hará desde un ámbito" y también que "el partido es el instrumento", pero que "lo importante es España, los ciudadanos y que la gente viva mejor".

Díaz ha dicho estar "contenta y feliz" porque está embarcada en un proceso "ilusionante", y ha incidido en que tiene ganas "de volver a ser lo que fuimos", un partido con vocación de ganar y volver a vivir noches electorales de triunfo y alegría en todas las casas del pueblo".

"Ninguna ruptura dramática"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no cree que vaya a haber "ninguna ruptura" tan "dramática" como una escisión como consecuencia de las primarias en el PSOE y ha asegurado que, más bien al contrario, espera que haya "capacidad de integración" en este proceso.

Iceta ha apuntado que no ha visto agresividad "por ahora" en este proceso, en el que "la campaña empieza hoy", ha dicho, y ha defendido que todos los socialistas se tienen que "acostumbrar a que las primarias son un proceso competitivo". "Por lo tanto, uno ha de encontrar razones para que le votan y razones para que no voten a los demás", ha defendido, confiando en que la campaña para estas primarias sea "razonable".

Y, en este sentido, ha apelado a la capacidad de integrar y ha recordado que el PSC "también hace primarias y en ningún momento hay la menor duda de que, sea cual sea el resultado", después van a rehacer "la cohesión del partido para seguir trabajando juntos".

Por su parte, no ha avanzado a quién va a votar, porque ha recordado que la Ejecutiva del PSC se ha comprometido a no hacer ninguna "interferencia" en el proceso. "Yo no voy a hacer público mi voto como no lo hice en las anteriores primarias", ha recalcado.

"Dejar atrás la agresividad"

El aspirante a las primarias del PSOE Patxi López ha rechazado "jugar a una guerra de avales" con los otros dos candidatos, Susana Díaz y Pedro Sánchez, después de que fuentes cercanas a la candidatura de la presidenta andaluza dijeran que iban a ir "a por todas" en la recogida de las firmas.

"Esto no es una guerra de avales, sino que es una cuestión de votos de militantes. No voy a jugar a esa guerra de avales, voy a seguir en una campaña de conversación directa con la militancia para defender ese espacio de unidad y de integración y de una izquierda exigente para recuperar el mejor PSOE", ha asegurado. "Dejemos atrás cierta agresividad que hemos visto estos días y volvamos a debatir de ideas y de modelos para conseguir integrar y sumar y no seguir divididos", ha defendido.