«El acto de Bayona no será un circo ni un reconocimiento a la historia de ETA»

Los intermediarios civiles del desarme de ETA siguen trabajando de cara al acto del 8 de abril en Bayona. Lo hacen con discreción, sin querer entrar en detalles técnicos, y atentos a las reacciones que sus pasos suscitan, sobre todo «en Hegoalde», en la Comunidad Autónoma Vasca. Uno de los denominados ‘artesanos de la paz’, el bajonavarro Mixel Berhocoirigoin (Gamarte, 1952), realiza unas precisiones ante los temores expresados por el Gobierno vasco y diversos partidos sobre el cariz que adopte la concentración «multitudinaria» en Bayona que pondrá punto final al desarme. «No va a ser un circo, ni un reconocimiento de ETA», señala en euskera el expresidente de la Cámara Agraria de Iparralde en conversación con este periódico.

¿En qué consistirán los actos del desarme de ETA del próximo 8 de abril en Bayona?

Habrá por la mañana tres mesas redondas con expertos internacionales y se proyectará la película sobre el desarme en Louhossoa en diciembre. Luego a las tres de la tarde se celebrará la gran concentración. Se leerá un importante manifiesto. Esta parte final será un acto serio, sobrio, popular, multitudinario y plural. Debe ser un acto compartido, acordado y lleno de dignidad, sin ningún tipo de soberbia, con toda la humildad. El acto de desarme no significa borrar la historia, que siempre hay que poner sobre la mesa. Y se recordará y respetará todo el sufrimiento padecido. Lo de Louhossoa, bien o mal, lo hicimos como una aportación para desbloquear la situación, porque así lo quiere la sociedad. Ésa fue nuestra motivación y así lo reivindicaremos en Bayona, sin disfrazarnos. Siendo lo que somos.

¿Puede comentar algo de los aspectos más técnicos del desarme?

Comprenderá que en ese apartado tenemos que actuar con la máxima discreción. Sí queremos precisar que las armas no están en nuestros manos.

El Gobierno vasco y algunos partidos, como el PSE, temen que el acto del 8 de abril se convierta en una excesiva «parafernalia» o un «reconocimiento» a ETA. ¿Qué tiene que decir?

También he visto que el PP prepara un acto alternativo. Quiero decir que el acto del desarme del 8 de abril no va a ser un día de fiesta, ni de circo ni de espectáculo. Todo lo contrario. Este acto no es para borrar la historia, ni para poner condecoraciones, ni para reconocer a ETA ni para juzgar el pasado... Esto es fruto de un gran trabajo en el que han participado muchas personas y sectores. Hay un gran acuerdo para que haya un desarme total, con seguridad y sin condiciones políticas y con unas garantías técnicas. Eso no quiere decir que esas condiciones políticas de unos u otros se tiren a la papelera. Ahora se apartan, pero después deberán ser analizadas, escuchando a todos.

Se prevé una amplia presencia de seguidores de la izquierda abertzale en la capital labortana. Algunos partidos temen que puedan «instrumentalizar» ese acto.

Nosotros controlaremos el acto. Tenemos unas normas. No queremos que nadie lo instrumentalice. Tampoco queremos poner límites o cuotas a la participación de cada partido. Esperamos que todos a quienes nos dirigimos respondan positivamente. Nuestro objetivo es que esto salga bien. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no sea un acto de gritos, eslóganes o partidismos, ni de unos ni de otros. No queremos ser instrumentalizados. No somos una muletilla de la izquierda abertzale, como tampoco somos una muletilla de nadie, ni de unos ni de otros.

El proceso de Lizarra

¿Qué papel quieren jugar?

Queremos jugar un papel de puente y de punto de encuentro entre todos los sectores. Entre diferentes. Sí que es cierto que partimos de que no queremos que se haga una lectura de vencedores y vencidos. Si se logra que el desarme salga bien, será un acto para todos, para que todos lo capitalicemos. Nosotros haremos todo lo posible para gestionarlo en ese sentido. Ya, a partir de ahí, lo que cada uno diga a partir del 9 de abril...

El Gobierno vasco estudia si acude al acto del día 8 y si, en caso afirmativo, es el lehendakari quien encabeza la delegación. ¿Les gustaría a ustedes que Iñigo Urkullu acudiera?

No tenemos respuesta. Sabemos que hay dudas. Sería mejor que estuviera, claro. Nos gustaría. Pero a día de hoy, no podemos decir qué representantes institucionales van a venir. Nosotros seguimos hablando con todos.

El consejero vasco de Vivienda y secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, se preguntó recientemente, en un homenaje a un concejal asesinado, ¿dónde estaban los ‘artesanos de la paz’ hace quince años cuando ETA mataba?

Nuestra trayectoria es clara y está a la vista, siempre enraizada en la ausencia de violencia, tanto por razones éticas como de eficacia. Siempre hemos seguido ese camino. Mi trayectoria ha estado en el mundo agrario y sindical. Tanto en mi actividad profesional como personal he rechazado las acciones violentas. Y aplaudimos, por ejemplo, el proceso de Lizarra-Garazi. En este sentido, hay que recordar que ‘Txetx’ Etcheverry (portavoz del grupo de Louhossoa), como miembro de Abertzaleen Batasuna, se opuso a la fusión con Batasuna tras romper ETA la tregua de Lizarra-Garazi en 1999. Yo conozco a ‘Txetx’ y los riesgos y el compromiso personal que siempre ha adquirido, tanto en aquellos tiempos como ahora. Y qué decir de Michel Tubiana (presidente de honor de la Liga de Derechos Humanos de Francia) y de los demás.

Usted participó en diciembre en el intento de desarme en Louhossoa, en el que fue detenido, y posteriormente puesto en libertad con cargos. ¿Confía en poder culminar este proceso sin mayores consecuencias judiciales? ¿Está personalmente tranquilo?

Siempre tienes preocupación, pero si miramos lo que va a pasar ese día y lo que puede cambiar el panorama, pensamos que nadie, ni ningún poder judicial ni político, puede condenarnos por seguir este camino. Porque el problema, ¿qué es? ¿Que haya armas o que no las haya? Yo espero que esto se lleve hasta el final, que se hará. Y si se culmina bien aquí en Bayona, tenemos confianza.

¿La labor del denominado grupo de Louhossoa se terminará el 8 de abril?

Primero, quiero explicar que no somos tres iluminados los que hemos hecho este camino. Hemos trabajado con distintas personas y agentes de toda Euskal Herria, no solo de Iparralde, y seguimos hablando. Y después del 8 de abril, la cuestión es que los deberes que quedan pendientes, los de los presos, víctimas o la convivencia, hay que abordarlos. En ese momento ya no seremos motores pero sí participantes, sin ocupar el sitio de nadie. Está claro que la historia no empieza el 8 de abril, aunque sí se abrirá un escenario para nuevos pasos. Habrá que hacer nuevas cosas. Este camino no es mecánico y no tenemos escrito el futuro, pero con nuestra aportación, si se culmina bien el desarme, cambia el panorama y se convertirán en posibles otros nuevos pasos.