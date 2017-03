«La nación vasca es un concepto artificial, algo inventado por Luis Arana», dice Roberto Uriarte

Roberto Uriarte ha inaugurado esta mañana la nueva fase de comparecencias solicitadas por los grupos en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco y lo ha hecho con un vivo intercambio de pareceres con el portavoz del PNV, Joseba Egibar, al que ha rebatido su pregunta sobre las distintas naciones que convivirían en el Estado. «Esa es una definición nacionalista. La nación vasca, de hecho, es algo inventado por Luis Arana», ha subrayado el exsecretario general de Podemos Euskadi y profesor de Derecho Constitucional de la UPV. «Las naciones son conceptos artificiales, las personas no nacen en una nación, sino en un lugar físico y rodeados de gente». De hecho, Uriarte ha hecho suyo el concepto de 'Euskal Hiria' acuñado por Bernardo Atxaga frente a la visión «defensiva» que los nacionalistas tienen de la patria, que ha identificado con el poema de Gabriel Aresti 'Defenderé la casa de mi padre'. «Yo no me siento extranjero ni en Castro Urdiales ni en Bayona», ha abundado el profesor, que ha abogado por reflejar la «diversidad» en la reforma del Estatuto de Gernika que alumbre el debate parlamentario.

No ha sido el único concepto rompedor que ha manejado Uriarte, que se ha mostrado crítico también, por ejemplo, con el modelo de «reinos de taifas» consagrado por la Ley de Territorios Históricos. Eso sí, se ha mostrado pesimista respecto a la posibilidad de dar la vuelta a la organización foralista en tres territorios, una «tradición inventada» como la Marijaia o el Celedón pero tan arraigada como esos símbolos festivos. Uriarte ha lamentado además que Euskadi no aproveche las potencialidades fiscales que le da el Concierto Económico, una carencia que ha comparado con tener «el Ferrari aparcado en el garaje».

Convencido de que el texto del 79 es meramente «funcionalista», el anterior líder podemita ha defendido superar el concepto de autogobierno como mera transferencia de poderes entre «élites económicas» y ha abogado por incluir en el nuevo Estatuto una carta de derechos y un modelo socioeconómico. De hecho, Uriarte se ha mostrado convencido de que el problema no es la supuesta necesidad de cambiar la Constitución para profundizar en el actual estatus vasco porque, a su juicio, la Carta Magna se ha cambiado por ejemplo con el «secuestro» para acometer la reforma exprés del límite de déficit. En ese sentido, ha defendido que podría transferirse «todo el poder político» a Euskadi si existiera «voluntad política» para hacerlo. "Las normas son extremadamente flexibles», ha insistido Uriarte, convencido de que Euskadi podría ejercer todas las competencias salvo las que tienen que ver con la unidad del Estado como el Ejército, la moneda o las relaciones internacionales.

También ha criticado la «falacia» de determinado relato político sobre el derecho a decidir, construido, a su juicio, por el Gabinete Ibarretxe y asumido después por Cataluña o Escocia. «Un Estado no es más democrático por celebrar referéndums. Gran Bretaña no es más democrática que Francia», ha subrayado.