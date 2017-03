El Tribunal de Cuentas da la razón a la gestora contra el 'crowdfunding' de Sánchez

El Tribunal de Cuentas ha avalado hoy por escrito la tesis de la gestora del PSOE de que el 'crowdfunding' con que Pedro Sánchez está financiando su candidatura a las primarias está sometido a la ley de financiación de partidos, lo que supondría que éste debe informar a Ferraz de la identidad de sus donantes.

Así consta en un informe firmado por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que el equipo administrativo de la gestora ha entregado a los representantes de la candidatura de Sánchez en la reunión que mantienen para hablar de este asunto.

A la reunión, que ha comenzado sobre las 13.00 horas, asisten el gerente del PSOE, Gregorio Martínez, y el asesor jurídico Álvaro Sánchez Manzanares, mientras que en nombre de Sánchez lo hacen el secretario de Organización de los socialistas navarros, Santos Cerdán; el exalcalde de Montellano (Sevilla) Paco Salazar y el jurista Andrés Perelló, miembro de la corriente Izquierda Socialista.

En su informe, Álvarez de Miranda señala que la financiación de los procesos de elección a los órganos de dirección de los partidos políticos "forma parte de la actividad ordinaria de las formaciones políticas y que, por lo tanto, debe regirse por las normas sobre financiación de los partidos políticos y está sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas".

Asimismo sostiene que esa sujeción a las normas sobre financiación de los partidos políticos, "se produce desde el momento inicial en que los aspirantes realicen cualesquiera actos dirigidos a su participación en tales procesos, incluso antes de que estos últimos hayan sido convocados oficialmente".

Datos de los donantes

Esto supondría, según la gestora, que Sánchez debería "volcar los datos" de los donantes de su campaña en la contabilidad oficial del PSOE, para que el partido cumpla con la ley de financiación de partidos, que prohíbe que estos reciban donaciones anónimas.

A través de su plataforma de microfinanciación, vinculada legalmente a la asociación sin ánimo de lucro 'Bancal de Rosas', Pedro Sánchez ha recaudado más de 95.000 euros en menos de un mes para sufragar su candidatura a las primarias.

Éstas, sin embargo, no han sido todavía convocadas, por lo que el equipo de Sánchez ha sostenido hasta el momento que este sistema de financiación colectiva era "perfectamente legal" y que no tenía por qué acatar el sistema de financiación a través de cuentas bancarias compartidas con la gestora establecido por ésta para los candidatos oficiosos de un proceso que no está regulado que ninguna norma.

Asimismo el equipo de Sánchez alegaba que la Ley de Protección de Datos le impedía desvelar la identidades de las personas que han hecho aportaciones económicas a su candidatura.