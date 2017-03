La senadora tránsfuga de Podemos dice que no hizo «nada ilegal»

Elvira García, la exsenadora alavesa de Podemos que abandonó el partido pero no el acta tras la polémica por su desahucio al no pagar una vivienda social, cree que en su actuación no caben reproches. «No he hecho nada ilegal», defendió ayer ya como representante del Grupo Mixto, al que se mudó tras salir de la formación morada a principios de mes. En el discutido papel que ha protagonizado en los hechos que han visto la luz en últimas semanas, aseguró, no ve «ningún error» y la crítica, a su juicio, debe dirigirse hacia Podemos Vitoria, donde sostuvo que fue juzgada «sin darme la oportunidad para explicarme». «Me sentí como una pieza en medio de una guerra», retrató sin sombra alguna de autocrítica.

La senadora que comparte hoy bancada con representantes de una decena de siglas diferentes en el Grupo Mixto dejó el partido de los círculos tras verse señalada en dos polémicos episodios. El primero, por el impago de varios recibos (más de 5.000 euros) a Alokabide -la sociedad dependiente del Gobierno vasco para la gestión de las viviendas sociales- por el piso de alquiler donde residía junto a sus dos hijos en Vitoria, un «problema administrativo» que, según sus explicaciones en la Ser, surgió de «la falta de comunicación» con su expareja tras un divorcio muy complicado.

Acordado «en noviembre»

Ella pensaba que el pago de las cuotas del inmueble correspondía a ambos pero la realidad era otra e, inmersa en ese supuesto desconocimiento, la deuda seguía en aumento. En su defensa agregó que actuó «en el momento en que recibí el requerimiento de pago» y que la situación derivó de «una serie de circunstancias personales». La formación morada, añadió en la entrevista radiofónica donde dio su versión de lo ocurrido, estaba al tanto de esos detalles.

Como ocurrió en el caso de la cadena de impagos a Alokabide, desvelada por EL CORREO, García tampoco observó nada anormal en su actuación ante el segundo conflicto que le enfrentó al partido hasta acabar con su marcha. La senadora tránsfuga incumplió el reglamento interno de Podemos -por un tiempo indeterminado- sobre la ‘donación’ de parte del sueldo aunque sobre ese asunto, afirmó, «sólo me dijeron que tenía que regularizar la situación». «Les expliqué que me iba a retrasar porque tenía una situación difícil», relató, antes de agregar que para solucionar esta cuestión había «un acuerdo firmado desde noviembre».

Sin embargo, la razón de que finalmente saliera de las filas moradas sin renunciar, eso sí, al escaño se halla en los mensajes contradictorios que en su opinión le hizo llegar el partido. «En (la dirección) estatal jamás se me ha dicho que abandone mi acta, pero eso no tenía nada que ver con lo que me decían desde Podemos Vitoria. Yo así no podía seguir y me fui», contó. García, que insiste en que peleará por «el programa por el que se me eligió», reiteró que nunca votará en contra de lo que diga la formación de los círculos.