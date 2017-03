Patxi López advierte de que «da igual quién gane» si después «sale un PSOE dividido»

El aspirante a candidato a secretario general del PSOE Patxi López ha advertido de que si después del congreso de junio sale un PSOE dividido "da igual quién gane" y por ello ha señalado que su objetivo e incluso "mi obsesión" es unir al partido.

En declaraciones a los periodistas en Melilla, donde dio un mitin en la sede del PSOE ante decenas de militantes y simpatizantes para dar a conocer su proyecto, ha respondido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras acusar al aspirante a candidato Pedro Sánchez de "dividir" el partido, ha asegurado que en la dimisión de la última Ejecutiva "tenemos responsabilidades todos los dirigentes socialistas".

El dirigente socialista ha pedido no hacer listados con los grados de culpabilidad por la actual situación que vive el PSOE, queriendo cobrar "las facturas o revanchas" del pasado, y ha reclamado analizar por qué el partido ha llegado a la actuación y buscar la fórmula "para que nunca más nos vuelva a suceder".

Integrar

Patxi López ha manifestado además que "no se trata solo de ver cómo y quién gana las primarias" sino de ver "cómo integrar modelos" de los que están disputando la dirección socialista, como los que representan el ex secretario general Pedro Sánchez, la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz y el suyo propio. En este sentido, ha manifestado que "prefiero sumar y no dividir, integrar y no excluir, y por eso no hago listas".

El exlehendakari ha advertido de que "enfrentándonos los socialistas, no nos enfrentamos a la derecha y a los problemas de la ciudadanía" y por eso ha avisado del peligro de la división porque "la gente no escucharía a un partido dividido".

El que fuera presidente del Congreso de los Diputados ha asegurado que su propuesta es lograr un PSOE "de izquierdas, nítido y sin complejos", que sea capaz de ganar la confianza de los ciudadanos para vencer al PP.

Por último, ha dicho que no le van mal las cosas en las encuestas e incluso ha afirmado que en algunos sondeos incluso va el primero, por delante de Susana Díaz y Pedro Sánchez. "Estar el primero no suele estar nada mal", ha manifestado.