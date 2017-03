«Escuché tres detonaciones y vi a una persona con una pistola en la mano»

Dramático testimonio en la Audiencia Nacional en el juicio en el que los etarras Beinat Aguinagalde y Joanes Larretxea, que se enfrentan cada uno a 59 años de cárcel por el asesinato de Inaxio Uria Mendizabal en 2008. Un testigo de la muerte a tiros del empresario guipuzcoano ha declarado que «escuché tres detonaciones y vi a una persona que parecía tener una barba postiza con una pistola en la mano».

Beinat Aguinagalde y Joanes Larretxea se han negado a declarar este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga por estos hechos. Los dos acusados, a los que la Fiscalía les atribuye delitos de integración en organización terrorista, detención ilegal terrorista, robo de uso de vehículo a motor, daños terroristas y delito de asesinato, se han limitado a decir, en el caso de Larretxea en euskera, que no iban a hacer ninguna declaración.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal Miguel Ángel Carballo, el comando, responsable hasta entonces de ataques como el cometido contra la sede del PSOE en Lazkao o contra la Universidad de Pamplona -ambos en 2008- decidió «dar un salto cualitativo» y asesinar al empresario, dentro de su campaña «de intimidación y terror» contra la construcción en Euskadi del tren de alta velocidad.

Por estos hechos Manex Castro Zabaleta y a Iraitz Santa Cruz Ugalde, ambos miembros del comando Ezuste, fueron juzgados y este martes han declarado como testigos. El primero de ellos, que fue condenado a una pena de 44 años de cárcel, ha dicho que sus declaraciones en el juicio que se siguió en su contra «fueron bajo tortura y amenaza» y que no se acuerda de nada de lo sucedido. «La Ertzaintza me obligó a aprenderme el texto. No me acuerdo de nada. Me golpeaban, no me dejaban dormir y psicológicamente me presionaban», ha dicho Manex Castro, a quien el fiscal le ha preguntado si había tenido algún accidente que le hubiera hecho perder la memoria. «Pues no», ha respondido el condenado.

Comando Ezuste

El 3 de diciembre de ese año Castro, junto con el liberado Lurgi Garitagoitia y Urraiz Errazkin, se dirigieron en un vehículo prestado a un parking donde encañonaron a un hombre propietario de otro vehículo, lo introdujeron en el maletero del que ellos portaban y lo trasladaron a otro punto de la localidad guipuzcoana de Itziar.

Aguinagalde y Larretxea se dirigieron con el coche robado hasta el lugar donde se encontraba la víctima (entonces miembro del consejo de administración de una de las empresas adjudicatarias para la construcción del AVE), y uno de ellos se bajó del coche y le asestó tres disparos que provocaron su muerte. Tras los hechos se fugaron, prendieron fuego al vehículo y liberaron al dueño del mismo que permanecía secuestrado.

Los dos acusados fueron entregados por Francia a España tras la emisión de sendas órdenes europeas de detención; Beñat en abril de 2014 y Larretxea un mes después. Sobre Beñat pesan varias condenas entre ellas la que recibió en 2015 de 32 años de cárcel por matar de varios disparos en 2008 a Isaías Carrasco, concejal socialista en Mondragón, tal y como recordó el ertzaina que instruyó el atestado del asesinato del empresario.

Barba postiza

El testigo ha declarado que concluyeron que el autor material de la muerte de Uria fue Beñat Aginagalde porque según la prueba testifical que recabaron los disparos los realizó un varón de unos 1,85 metros de estatura que llevaba una barba postiza y una pistola. El Policía relató que los investigadores vieron a Manex Castro y a Beñat Aginagalde salir en un muy corto espacio de tiempo de un piso de Hernani y cómo el primero arrojó una bolsa de basura a un contenedor. Ha añadido que los agentes la recuperaron y tras analizarla vieron que contenía componentes similares a los usados en la colocación de dos bombas trampa contra la Ertzaintza el 16 de enero de ese año.

El testigo ha agregado que además contenía etiquetas de ETA y restos de polvo de aluminio y de dos teléfonos móviles con el ADN de Manex Castro y que en la basura se encontró también ADN de Beñat Aginagalde. Ha apostillado que esos dos teléfonos interactuaron en la víspera y el día del atentado contra Ignacio Uria. Otro ertzaina, que era uno de los agentes que vigilaba el piso de Hernani, ha recordado que cuando salió Beñat Aginagalde adoptó muchas precauciones mirando a todos los lados.

También ha declarado hoy un testigo protegido que presenció los hechos: «El día 3 de diciembre estaba conduciendo parado en un semáforo en la avenida de Loyola de Azpeitia y escuché tres detonaciones, me giré para atrás y vi a una persona que parecía que llevaba una barba postiza con una pistola en la mano, que se la guardaba y se metía en la parte delantera derecha de un Alfa Romeo». Igualmente ha testificado el dueño del Alfa Romeo que ha recordado que tras sustraerle su vehículo en Deba le metieron en la parte trasera de otro vehículo.