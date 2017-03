El PP no contempla «ahora mismo» presentar un candidato alternativo en Murcia

El PP no mueve ficha. Una vez admitida la moción de censura del PSOE contra el presidente murciano, los populares cuentan con dos días de plazo, según el reglamento de la asamblea regional, para presentar una propuesta con un candidato alternativo al Gobierno de la comunidad. Pero en este momento, y salvo que las circunstancias acaben forzándolo, la formación de Mariano Rajoy no apuesta por ello. “Hay una vía de 48 horas para presentar un candidato alternativo, que nosotros ahora mismo no contemplamos”, ha anticipado el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo.

Sólo una decisión judicial que mantenga la imputación de Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Auditorio' o un pacto de Ciudadanos y el PSOE para gobernar en la región podría hacer cambiar a los populares de postura antes del miércoles. De momento, el presidente regional ya ha anunciado su intención de pedir el archivo de la causa. Y la fe del partido en que todo quedará en nada parece ser absoluta.

“Hay que esperar a las resoluciones judiciales y que nadie tenga prisa, que algunos parece que tienen mucha por gobernar”, ha insistido Martínez-Maillo, que se pregunta en alto por qué el PSOE ha decidido presentar una moción de censura y quemar su cupo en la asamblea sin tener garantizados los respaldos. “¿Qué se buscaba?”, insiste el coordinador de los populares.

Rechazada la recusación contra el instructor del 'caso Auditorio' por defectos de forma La letrada de Administración de Justicia de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia no ha admitido a trámite la recusación que interpuso el abogado de la acusación particular Marcos Sánchez Adsuar contra el instructor del caso Auditorio, Julián Pérez Templado. Según dicha diligencia, con fecha de este lunes, el escrito presentado "carece de la firma de la procuradora presentante y del recusante", por lo que da un plazo de dos días para que estos defectos se subsanen. Igualmente, advierte que para poder tramitar dicha recusación tiene que presentar un poder especial.

“En el caso de Murcia la prioridad es actuar de manera justa, ser justos, no hacer pasar una cosa que no es por lo que es y denunciar prisas de algunos por imitar a Podemos en esto del poder por cualquier vía”, ha enfatizado señalando directamente a los socialistas.

La moción es admitida a trámite

La moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, sigue adelante en la Asamblea Regional. El principal órgano de gobierno del Parlamento murciano admitió a trámite, en su sesión de este lunes, la propuesta registrada el pasado viernes por el secretario general y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar.

La admisión es un acto reglado, en el que los letrados han comprobado que la moción cumple los requisitos previstos en el Estatuto de Autonomía y el reglamento de la Cámara: avalada por al menos el 15% de los diputados del pleno, la propuesta de un candidato a la presidencia del Ejecutivo (el propio González Tovar) y la motivación por la que se presenta.

Sin embargo, la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, explicó que los representantes del PP en ese órgano (Fernando López Miras y Domingo Segado) pidieron que sea rechazada, alegando que la justificación del PSOE era insuficiente; en concreto alegaron que no debe apelar al cumplimiento del artículo 54 de la ley de Transparencia para retirar la confianza al presidente y al Consejo de Gobierno. Dicho artículo establece que un cargo público entenderá que debe dejar su puesto en caso de ser imputado judicialmente, situación en la que se encuentra Sánchez por el 'caso Auditorio'.

Como es preceptivo en estos casos, la presidenta de la Asamblea ya ha enviado un escrito al palacio de San Esteban comunicando a Pedro Antonio Sánchez la petición del PSOE para retirar la confianza al presidente regional y sus consejeros.

La Mesa de la Asamblea se volverá a reunir el miércoles a mediodía, cuando acabe el plazo de dos días fijado para la presentación de posibles mociones alternativas. Será entonces cuando fijará las dos fechas para la celebración del debate y votación de dicha moción.

C's intenta convencer al PSOE

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha insistido este lunes en que su partido quiere "sentarse a hablar con el PSOE para intentar convencerle de que la salida más lógica a la crisis institucional provocada por el PP en Murcia es que haya elecciones y que decidan los murcianos".

En declaraciones a la Cadena Ser, Villegas ha dado por supuesto que la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, será admitida a trámite, pero ha insistido en que Ciudadanos la apoyará "si es para convocar elecciones".

A su juicio, sería una situación "forzada" el tener que poner de acuerdo a los tres partidos de la oposición -PSOE, Podemos y Cs- "para ganar por un escaño al PP" y que por eso es mejor ir a elecciones. Por eso, cree que lo mejor sería "no tener que hacer ni una cosa ni otra", sino que el PP apartase a Sánchez y propusiese a otro candidato.

Villegas ha culpado de la crisis al PP y al propio Sánchez, por incumplir la palabra que dio de retirarse si resultaba imputado -está investigado por el 'caso Auditorio'- y "aferrarse al cargo".

"Lo que ha dinamitado la estabilidad institucional es que Pedro Antonio Sánchez ha decidido incumplir su palabra, si esto se subsana estaríamos dispuestos a volver a la situación de estabilidad", ha dicho. Si el PP propusiera otro candidato, ha dicho, Ciudadanos se sentaría con él para intentar llegar a otro acuerdo de gobierno.

El PSOE avisa a Ciudadanos

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha avisado hoy a Ciudadanos de que su posición en Murcia "empieza a ser insostenible", al no facilitar que salga adelante la moción de censura presentada por los socialistas contra Pedro Antonio Sánchez y que se pueda formar un nuevo gobierno autonómico.

"Los murcianos en estos momentos quieren que haya un gobierno y Ciudadanos tiene la opción, junto al PSOE y Podemos, de darles un gobierno estable y nuevo, que abra un nuevo tiempo en Murcia", ha subrayado Jiménez.

También ha advertido a C's de que tendrá que asumir "responsabilidades muy graves" ante los murcianos por no cumplir con aquello con lo que se presentó a las elecciones, con la promesa de "cambiar las cosas". "Cuando tiene la oportunidad de hacerlo no lo hace", ha insistido.

Jiménez ha acusado así a Ciudadanos de estar "enrocado" en su posición, al igual que el PP, y eso va a conducir, a su juicio, a la inestabilidad en la región de Murcia y a un bloqueo de la situación política en esa comunidad.

Iglesias exige que Sánchez deje la política

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado este lunes que las grabaciones del sumario del caso Púnica que investiga el juez Eloy Velasco, que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, son "enormemente graves" y que, por lo tanto, el jefe del Ejecutivo murciano "debería estar fuera de la política".

"Parece que el PP sigue apoyando a los corruptos. La corrupción responde a una dinámica de eterno retorno en el PP, siempre vuelve la corrupción y parece que a este señor también le está apoyando en última instancia Ciudadanos", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, al ser preguntado por las grabaciones publicadas por la Cadena Ser.

Así, Iglesias ha cargado duramente contra el PP pero también contra Ciudadanos por sostener al "partido de la corrupción" al no querer apoyar la moción de censura presentada en la Asamblea de Murcia por el PSOE si no es para convocar unas nuevas elecciones.

"Vuelve a quedar claro cuál es el papel político de Ciudadanos en España: sostener básicamente al PP. Han estado mareando la perdiz y tratando de asegurar que el PP siga gobernando en Murcia. Se ha visto claramente que su acuerdo respecto a los imputados es una auténtica burla y queda claro que Ciudadanos trabaja para sostener al PP y a los partido viejos", ha ahondado.

Page recuerda la palabra del presidente

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado que su homólogo murciano, Pedro Antonio Sánchez, "asumió que con una imputación por corrupción o un delito similar por el que se le encausa, él mismo presentaría su dimisión", por lo que es "evidente" decidir si Sánchez debe dimitir.

En una entrevista, el presidente socialista castellanomanchego ha opinado sobre la situación de Sánchez. "Yo creo que debe cumplir con su palabra. La credibilidad en política está en cumplir con lo que se dice", ha considerado García-Page, que ha señalado que Sánchez "asumió que con una imputación por corrupción o un delito similar por el que se le encausa, él mismo presentaría su dimisión", por lo que ante la pregunta directa de si Sánchez debe dimitir, ha contestado: "Creo que es evidente".

Con todo, García-Page ha opinado que "el problema es que mucha gente sabe que hay una enorme trama de corrupción, que no es de Murcia o de Madrid, que no se queda en la tercera planta, sino que va del ático al sótano", ha dicho en alusión al PP, del que ha dicho que es "coherente con sus planteamientos", aunque la coherencia "no tiene por qué significar acierto".