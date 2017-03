Puigdemont afirma que el Estado está dispuesto a «todo lo inconfesable» para frenar el referéndum

El PDeCAT ha dado esta mañana el pistoletazo de salida a la campaña del referéndum, previsto para el mes de septiembre. Y lo ha hecho, en un acto mucho más modesto que el que organizó Esquerra hace dos semanas (2.000 hoy frente a los 5.000 de los republicanos), reivindicando la consulta del 9-N y rindiendo homenaje a los cuatro dirigentes nacionalistas que han sido condenados e inhabilitados por su participación, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, presentados como cuatro “valientes” a los que “nos les temblaron las piernas para defender la democracia”.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cargado con dureza contra el Estado español, al que ha acusado de estar “dispuesto a todo” para frenar el referéndum. En ese todo, el dirigente nacionalista ha asegurado que el Gobierno central empleará todo lo “confesable y lo inconfesable”, aunque esté incluso “fuera de la Constitución”. “Si hace falta, vulnerarán la Constitución”, ha asegurado. Eso sí, ha advertido que el Gobierno del PP “no podrá impedir” el referéndum, previsto para septiembre.

Puigdemont ha alertado al independentismo que si el proceso no culmina con la secesión de Cataluña, el Estado español se “vengará” de los catalanes. “El Estado siempre nos da la misma respuesta: Código Penal”, se ha lamentado. Y ha emplazado una vez más a Mariano Rajoy a sentarse a negociar de “igual a igual”. “El Estado tiene miedo. Ha renunciado a convencernos, solo habla con la amenaza y la venganza”. ha señalado.

Mas: «Ya no somos súbditos del Estado»

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en un tono muy mitinero, ha avisado también al Estado español que el independentismo ya ha perdido el “miedo”. “Nos dijeron que no pondríamos las urnas en el 9-N y las pusimos. Ya no tenemos miedo. Hemos dejado de ser súbditos y hemos pasado a ser ciudadanos de Cataluña”, ha afirmado. Según Mas, el secesionismo “ha desafiado a los miedos” y está “dispuesto a luchar por la libertad de Cataluña”.

Mas, que ha pedido la “solidaridad” de los pueblos para ayudar al proceso soberanista ha cargado contra Mariano Rajoy, que visitará mañana y el martes que viene Barcelona. “Vendrá a prometer no sé cuántas cosas. pero no tenemos ninguna confianza, no se la ha ganado nunca. No cumplirá nada, cómo puñeta va a cumplir”, ha asegurado.

Homs, con la «cabeza alta»

En el mismo acto, Francesc Homs, que el martes perderá su condición de diputado después de ser condenado por el Supremo, ha avisado que el martes acudirá al Congreso con la “cabeza alta” y sin tener que pedir “perdón”. “Ellos tienen la fuerza, me quitarán el escaño, tienen la fuerza militar y de los juzgado, de habernos ganado en el pasado, pero nosotros tenemos una fuerza invencible que es la voluntad de un pueblo”, ha rematado.