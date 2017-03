En una fotografía inédita hasta la fecha, los tres obispos vascos han compartido esta mañana mesa en el Palacio Euskalduna de Bilbao durante una conferencia organizada con motivo de las jornadas ‘Cristianos y Vida Pública’. Los tres prelados, Mario Iceta –Bilbao–, Juan Carlos Elizalde –Vitoria– y José Ignacio Munilla –San Sebastián– nunca habían participado de forma conjunto en un acto público y durante sus intervenciones han repasado los principales temas de la actualidad religiosa, como la falta de vocaciones, la inmigración, la ideología de género, el matrimonio o el papel de la mujer en la Iglesia

Los obispos no han hablado directamente de las materias candentes en la política vasca, como el desarme de ETA y su posible disolución. No obstante, el terrorismo sí ha salido a colación cuando al referirse a la paulatina caída de la religiosidad en Euskadi. Uno de los factores que la ha provocado, según ha asegurado que José Ignacio Munilla, ha sido la actividad de la organización terrorista. «ETA ha hecho un daño inmenso, no sólo a las víctimas, también a la religiosidad de nuestra juventud. Cuando se viven determinados pseudoideales de una manera fanática, acaban convirtiéndose una pseudorreligiosidad», ha explicado el prelado guipuzcoano. En ese sentido, Juan Carlos Elizalde ha añadido una crítica interna al comportamiento de la Iglesia vasca durante las últimas décadas. «El nacionalismo exacerbado y una Iglesia muy en sus fronteras nacionales, que no mira ni a Roma y ni a la Iglesia universal, desfigura de alguna manera el horizonte vocacional», ha señalado el obispo de Vitoria.

Sobre el «drama que viven los inmigrantes», los prelados han reclamado que Europa debe dar una «respuesta evangélica, del buen samaritano», porque el Viejo Continente «es el culpable» de lo que está sucediendo. «La crisis de los refugiados en Oriente Medio y los países que vivieron la Primavera Árabe se ha generado en gran parte por la intervención errática de Occidente, de Estados Unidos y países europeos, como el nuestro, que han hecho un seguidismo absurdo, entrando como un elefante en una cacharrería en Irak o Siria. Tenemos deber moral de acogida», ha afirmado Munilla.

Corredores humanitarios

A ese respecto, los obispos han sido cuestionados sobre la posibilidad de que en Euskadi se pongan en marcha corredores humanitarios similares a los organizados por la comunidad italiana de San Egidio –premiados por el Gobierno vasco–, que facilitan la llegada de refugiados a Europa. El obispo Munilla ha desvelado que las tres diócesis han mantenido «contactos» con el Gobierno vasco y ha confirmado que existe la «disposición y voluntad» de coordinación entre el Ejecutivo, Cáritas y la Conferencia Episcopal para ver cómo se «puede vehicular» ese proyecto. «Pero las competencias son del Gobierno central y habrá que llegar a acuerdos con ellos», ha advertido.

No obstante, el obispo de San Sebastián ha añadido que la «generosidad no debe ser ciega» y hay que «discernir» entre el islamismo fundamentalista y el moderado» para que la llegada de inmigrantes de esa confesión suponga un riesgo.