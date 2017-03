El PP vasco afirma que si ETA se disuelve «lo natural» será acabar con la dispersión

El anunciado desarme de ETA para el 8 de abril y las posibles consecuencias que ese paso provoque siguen centrando el debate político en Euskadi. La nueva secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha terciado esta mañana en este asunto y asegurado que si la banda terrorista se disuelve, «el camino natural» sería acometer la revisión de la actual política penitenciaria, que implicaría finalizar con la dispersión de los presos. «La existencia de la banda hace imposible la vuelta atrás de la dispersión, en todos los países donde hay una organización criminal se impide el reagrupamiento. Mientras no se disuelva no puede haber cambios en la política penitenciaria», ha añadido.

Según Fernández, elegida hace una semana nueva 'número 2' de su partido en Euskadi, todo el proceso organizado en Iparralde y respaldado por el Gobierno vasco para que ETA entregue sus arsenales no es más que «parafernalia» para «dar protagonismo» a la banda. «Los artesanos de la paz» no son los mediadores vascofranceses, sino «la mayoría de la sociedad vasca que se enfrentó y venció a ETA», ha señalado la líder popular en sendas entrevistas radiofónicas en Radio Popular y Onda Cero.

Ningún rédito por el desarme

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, también se ha referido al desarme de ETA. En una entrevista que publica el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), reclama a la organización terrorista que «comunique a las autoridades francesas dónde están las armas que le quedan sin alterar su emplazamiento ni su contenido». Además, Nieto deja también claro en sus declaraciones que «lo poco que queda» de la banda no va a lograr «ningún rédito» por el desarme. «O se disuelven de una vez por todas o se acogen a los criterios legales, que no se van a cambiar. No va a haber impunidad, con desarme o sin él», insiste.