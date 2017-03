Los intermediarios con ETA señalan que siguen a la espera de una respuesta de Francia

Cerca de 40 personas relacionadas con el grupo de Luhuso que está realizando las labores de intermediación con ETA para culminar el «desarme definitivo» el día 8 de abril han realizado un llamamiento este jueves en Bayona para que «miles de personas se conviertan en artesanos de la paz» y respalden el acto que se celebrará la tarde del sábado 8 de abril, también en Bayona. Los intermediarios no han ofrecido nuevos datos de cómo culminará la entrega de armas, aunque han señalado que aún siguen esperando una respuesta del Gobierno francés sobre las «condiciones técnicas» del desarme.

Michel Berohcoirigoin ha vuelto a ejercer de portavoz del grupo de Luhuso en la rueda de prensa de Bayona. El expresidente de la Cámara Agraria de Iparralde ha afirmado que, «por la seguridad del proceso», no podía adelantar nada de lo que se hará el día 8, aunque ha garantizado que todo se llevará a cabo «con transparencia» y se irá comunicando antes de ese día. Ha asegurado que «la tarde de ese sábado ETA estará totalmente desarmada» y ha vuelto a reclamar la colaboración del Gobierno francés. «La relación con las instituciones francesas no se ha cortado en ningún momento, pero aún no aceptan lo que pedimos». Ha aclarado que no se trata de «ninguna reivindicación política, sino de unos mínimos técnicos para llevar a cabo la entrega de las armas».

Berohcoirigoin ha apuntado que «no sé si los gobiernos francés y español han aceptado de forma tácita que el desarme de ETA se lleve a cabo, pero nos gustaría que tuvieran una participación más activa».