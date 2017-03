Susana Díaz quiere que Madina le ayude a recabar apoyos en Cataluña

Eduardo Madina puede convertirse en una pieza clave para Susana Díaz. El diputado bilbaíno cuenta con un importante respaldo en Cataluña, una de las comunidades con mayor número de militantes y una de las pocas que puede hacer de contrapeso al previsible triunfo de Díaz en Andalucía, donde están inscritos un 25% de los afiliados al PSOE.

Sánchez y López aspiran a cosechar un buen número de votos en Cataluña para tener opciones de victoria. Buena parte de los socialistas catalanes, y en otras partes de PSOE, consideran que Díaz representa un modelo de partido y de país «antiguo» y «centralista», que no ayudará al PSC de Miquel Iceta a recuperar posiciones. De hecho, se ha especulado con que la campaña para que los socialistas catalanes no participasen en las primarias era una estrategia diseñada por los afines a Díaz para beneficiarla.

La presidenta de la Junta sabe que lograr un buen resultado en Cataluña le garantizaría la victoria en las primarias. Y ahí es donde entra en juego Madina, quien cuenta con notables apoyos en varias agrupaciones de la comunidad. En las primarias de 2014, Cataluña fue unas de las pocas autonomías en las que Madina se impuso a un Sánchez que por aquel entonces contaba con el aval de Díaz.

Pero el juego de apoyos ha cambiado. Madina no ha ocultado su malestar con la gestión del exsecretario general y, aunque no ha hecho oficial a quién votará, se da por hecho que a Díaz. En todo caso, Madina no será el único apoyo de la presidenta de la Junta en Cataluña. A su lado también estará Carme Chacón.