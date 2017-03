Iglesias reprocha a Rajoy que se «la pele o se la bufe» la separación de poderes

Dice Pablo Iglesias que “la prosa de Lope” ofrece una retahíla de expresiones para plasmar lo que a Mariano Rajoy le suscita la separación de poderes: “me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino, o incluso otras fórmulas más directas como me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la refanfinfla o me la bufa”.

El reproche de esta mañana en la sesión de control en el Congreso estaba motivado por la tendencia del Ejecutivo a recurrir al veto parlamentario para frenar las iniciativas de la oposición. Pese al informe de los letrados de la Cámara baja que aconseja un uso restrictivo de esta herramienta constitucional, Rajoy ha sostenido que su empleo se hace necesario para evitar que el Parlamento descuadre los Presupuestos Generales del Estado y ha reclamado el “respeto” a las “facultades” del Gobierno que están recogidas en la Constitución.

Las cuentas son precisamente lo único que, según Iglesias, preocupa ya la presidente del Gobierno. “A usted el informe los letrados se la bufa -ha insistido-; ¿sabe por qué? Porque lo importante ya lo tiene usted atado, los Presupuestos los tiene atados con Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y un diputado de Nueva Canarias que le va a prestar el PSOE”.

El pronóstico del líder de Podemos ha sido recibido con sonrisas irónicas en la bancada popular. “Celebro saber que ya he conseguido el apoyo a los Presupuestos y espero que todos los citados por usted tomen buena nota y le hagan caso, a partir de ahí yo pocas cosas más voy a tener que hacer”, ha bromeado Rajoy. “Si alguien quería una primicia informativa ya la tiene, se la ha dado el señor Iglesias”, ha concluido.

Ya en los pasillos, el jefe del Ejecutivo ha querido huir del optimismo sobre las posibilidades de que el Congreso apruebe el proyecto de ley con las cuentas actualizadas para este año y ha asegurado no tener “ni buenas ni malas” sensaciones al respecto. “Si todo el mundo actúa con responsabilidad, se pueden aprobar, es importante, pero yo tengo que ser prudente”, ha valorado. Fuentes de Hacienda recordaban ayer que el Gobierno está en contacto con todos los partidos para allanar el camino. Algunas formaciones con responsabilidades de gestión en ejecutivos autonómicos, como la antigua Convergència o Compromís, interesan especialmente en la Moncloa para garantizarse apoyos extra a lo largo del proceso.