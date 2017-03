El plan del Gobierno vasco para presos de ETA prevé un alejamiento máximo de 250 kilómetros

A la espera de que ETA confirme su desarme definitivo el próximo 8 de abril, como han anunciado los intermediarios del ‘grupo de Louhossoa’, el Gobierno vasco trabaja ya en un nuevo plan de presos, que ha hecho llegar al Ejecutivo central, con el objetivo de promover un cambio en la política penitenciaria que acelere también la disolución de ETA.

LAS CLAVES Régimen penitenciarioEl Gabinete PNV-PSE entiende que se puede variar la actual política «dentro de la ley» Sin negociación posibleRajoy ha subrayado en los últimos días que la entrega de armas carecerá de «contraprestaciones»

El plan, que se enmarca «dentro de la legalidad», contempla que el alejamiento de los reclusos tenga un límite máximo de 250 kilómetros con respecto a Euskadi, lo que llevaría implícito el acercamiento de más de dos centenares de presos, según ha podido saber este periódico. El Gobierno central, que es el que tiene la competencia sobre política penitenciaria, dispone ya de este documento, aunque por el momento no ha dado ninguna respuesta al Ejecutivo vasco. Tampoco parece que el actual contexto, con ETA a punto de consumar su desarme, sea el más propicio para que Mariano Rajoy realice movimientos en esta materia. Al menos a corto plazo.

El Ejecutivo autónomo quiere desligar este plan de presos del anuncio que realizaron el viernes los mediadores del País Vasco francés sobre el inminente desarme de ETA, entre otras cosas porque su elaboración es anterior a esa revelación. Fuentes del Gabinete de Urkullu consideran, no obstante, que suavizar la actual política penitenciaria podría contribuir decisivamente a que la banda avance hacia su disolución, después de acometer el desarme. Esa disolución, añadida a la entrega de armas, es también lo que Rajoy ha exigido a ETA en los últimos días, por lo que el Gobierno vasco confía en que el Ejecutivo de Madrid no se cierre por completo a modificar la política penitenciaria una vez que se confirme el desarme.

La gestión de los tiempos será importante en este asunto, ya que Rajoy ha dejado claro que el desarme de ETA se llevará a cabo «sin ningún tipo de contrapartida», por lo que difícilmente tomará alguna decisión en los próximos meses que pueda interpretarse como un gesto hacia la banda o sus presos. El Gabinete de Urkullu es consciente de estas dificultades y ayer aclaró que sus reivindicaciones no se plantean en ningún caso como una «transacción» por el desarme de ETA, sino que son dos cuestiones «independientes», en palabras de Josu Erkoreka, portavoz del Ejecutivo de coalición PNV-PSE.

Erkoreka, que en una entrevista en Radio Euskadi no hizo mención al plan de presos elaborado por el Gobierno vasco, sí explicó que la postura del Ejecutivo PNV-PSE en relación a la política penitenciaria «será la misma antes y después de la operación de desarme» porque «tiene relación con la legalidad, el humanismo y la oportunidad de imprimir una estrategia diferente para hacer posible un fin ordenado de la violencia».

Reclusos enfermos

EN CIFRAS 264 presos de ETA cumplen condena actualmente en cárceles de España. La gran mayoría de ellos están repartidos en centros penitenciarios de Andalucía (96) y la Comunidad Valenciana (48). 75 reclusos de la organización terrorista están encarcelados en las cárceles de Francia. Una sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre uno de ellos ha avalado la política de dispersión que también mantiene el Gobierno galo. 3 internos etarras cumplen su pena en centros penitenciarios de Alemana, Portugal y Reino Unido, respectivamente. Número de presos de ETA por comunidades autónomas Andalucía: 96 Comunidad Valenciana: 48 Galicia: 23 Castilla y León: 22 Murcia: 19 Castilla-La Mancha: 17 Aragón: 12 Extremadura: 10 Madrid: 9 Asturias: 4 Euskadi: 2 Cantabria: 2 La Rioja: 1

Aclaró que, «cuando hablamos de un desarme sin contrapartidas ni condiciones, es evidente que no se puede exigir nada a cambio». Pero añadió que ese planteamiento no anula que «quien considere que debe hacer otros planteamientos y otras reivindicaciones, tenga pleno derecho a seguir haciéndolas». Erkoreka insistió en que no pedirán cambios en materia penitenciara en términos de «te doy algo para que me des, como si fuera una transacción», por lo que indicó que «todo lo que tenga que ver con la política penitenciaria tendrá su tratamiento propio».

Las líneas maestras del plan de presos que ha redactado el Gobierno vasco son el «respeto a la legalidad» vigente -por lo que no habría que acometer ningún cambio normativo- y una reducción del alejamiento que se aplica en la actualidad a los reclusos de ETA. Para aminorar esta constante de la política penitencia de las últimas décadas, que el Ejecutivo de Urkullu considera que hay que superar tras el final de la violencia y el desarme de la banda, el plan propone el acercamiento de los 264 presos de ETA que actualmente cumplen condena en cárceles españolas a diez cárceles que no disten más de 250 kilómetros de Euskadi. Ahí se incluirían también centros penitenciarios como el alavés de Zaballa, que tendría espacio para incrementar su número de reclusos.

Otra cuestión sobre la que incide el plan del Ejecutivo autónomo es la situación de los presos gravemente enfermos, que cifra en una decena. Para estos reclusos se contempla una flexibilización de la política penitenciaria para que puedan ser tratados de su enfermedad en unas condiciones dignas o incluso que puedan recuperar la libertad.

El Gobierno de Rajoy no se ha pronunciado estos días sobre la política penitenciaria, más allá de incidir en que no habrá contrapartidas de ningún tipo al desarme de ETA, aunque el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, aseguró que no se pueden relacionar ambas cuestiones porque, «al final, se volvería a dar vueltas a de qué manera se obtiene cualquier precio político», una noria en la que el Ejecutivo de Rajoy no tiene ninguna intención de subirse. Alonso advirtió de que «esa estrategia nunca ha funcionado» para debilitar a ETA, por lo que descartó que el Gobierno central vaya a entrar en ella a estas alturas.

Alejamiento o dispersión

EH Bildu, mientras, podría ver con buenos ojos cualquier iniciativa destinada a acabar con el alejamiento de los presos. Iñigo Iruin, abogado e histórico dirigente de la izquierda abertzale, defendió hace diez días en unas jornadas del Foro Social celebradas en San Sebastián la necesidad de «ir abandonando el término dispersión para centrarnos en el alejamiento», en relación a una sentencia del Tribunal de Estrasburgo contraria al acercamiento a Euskadi de un recluso de ETA que cumple su condena en Francia. Una postura que la izquierda abertzale ha venido modulando en los últimos años.

Por su parte, Arnaldo Otegi, portavoz de EH Bildu, dijo ayer que «no espera nada de Madrid» en este tema porque «tratará de mantener su posición de sabotaje y provocación», aunque aseguró que «el escenario cambiará» tras el desarme. También dijo desconocer «hasta qué punto tratará de influir el PNV para provocar cambios».