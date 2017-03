Gobierno vasco y PP sellan su pacto presupuestario

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, y el portavoz económico del PP, Antón Damborenea, han firmado esta mañana en el Parlamento el pacto para aprobar los Presupuestos de 2017 tras apenas una dos semanas de negociaciones oficiales. Los populares se abstendrán en la votación definitiva de las Cuentas -suficiente para que PNV y PSE saquen adelante su plan- a cambio de incluir enmiendas parciales por un valor de 29 millones de euros, un 0,26% del montante total. «No son nuestros Presupuestos y no estamos de acuerdo con muchas de las partidas de gasto, pero permitiendo que salgan adelante evitamos una deriva», ha dicho Damborenea, que también ha reprochado al Ejecutivo Urkullu que «haya tardado tanto en dilucidar si quería decantarse por nosotros o por la extrema izquierda, se llame como se llame». «Es un acuerdo positivo», ha señalado Azpiazu, que ha negado que el acuerdo pueda prolongarse desde ya a ejercicios posteriores.

El pacto firmado no incluye el detalle de las enmiendas, pero sí un compromiso de «proyección plurianual» de las Cuentas. Es decir, se va a acordar el impulso de proyectos como las líneas 4 y 5 de Metro Bilbao -estudios iniciales, en ningún caso obras- y eliminar el recorte del 7% en las ayudas para la conciliación que requerirán inversiones económicas en años sucesivos. Al Presupuesto de 2017 el PP añadirá partidas para «fomentar el empleo, apoyar a la industria y los emprendedores» y elevar las prestaciones por paternidad o maternidad. Lo que no se incrementará más allá del 1,5% anunciado es la RGI, una demanda capital de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. «No estamos de acuerdo ni con que se eleve un 1,5%», ha zanjado Damborenea, «porque las pensiones y los sueldos de los trabajadores no van a subir tanto». El acuerdo también sienta las bases de «una nueva política fiscal», ha dicho el portavoz del PP, en la que no se elevarán los gravámenes. «Hay que apostar por la austeridad, por no gastar lo que no se tiene, y no por incrementar la presión sobre la sociedad».