Rajoy amenaza con el adelanto electoral tras el bloqueo del decreto de la estiba

El bloqueo vivido el pasado viernes con el decreto de la estiba, contraviniendo la sentencia europea que obliga a la reforma del sector, "no se puede volver a repetir nunca", según ha asegurado hoy el presidente del Ejecutivo Mariano Rajoy, apelando al efecto que ese tipo de situaciones provocan en "la imagen y el crédito" internacional de España e incluso entre los posibles inversores. Así, ha asegurado que su intención es agotar la legislatura, pero ha emplazado para lograrlo a que los partidos de la oposición "se fijen en el interés general y actúen con responsabilidad". "Para castigar al gobierno no se puede jugar con el prestigio y el crédito de España", ha reprochado.

Rajoy ha viajado a Málaga para clausurar el cónclave del PP andaluz que ha reelegido presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla. Allí ha cargado contra quienes "han roto las reglas de juego", atribuyendo a PSOE y Ciudadanos la responsabilidad del fracaso del Congreso el pasado viernes, y ha considerado que "uno de los parlamentos más importantes de Europa no puede votar en contra de una sentencia del tribunal europeo".

Así, recordó que tras las pasadas elecciones de junio de 2016, "la gente nos pidió pactar y dialogar para gobernar", aseveró, "pero los pactos obligan a todos, a los que son gobierno y a quienes son oposición porque lo han querido", sentenció. Minutos lanzó una pulla en este sentido al PSOE: "algunos aún no se han aprendido que solo tienen 85 diputados". No obstante, se mostró confiado en que "podamos arreglarlo" para dar imagen de estabilidad, política y por extensión económica. "Haré todo cuanto esté en mi mano, pero pido un poco de responsabilidad al resto, que también están obligados".

En este punto, Rajoy rememoró que se han dejado atrás años muy duros, en los que se tomaron "decisiones difíciles pero sin las cuales no estaríamos aquí", y que lo que toca ahora es perseverar en las reformas económicas para dejar atrás definitivamente la crisis y recuperar la posición de liderazgo. El líder del PP ha insistido de nuevo en la posibilidad de recuperación del empleo, alcanzando 20 millones de trabajadores en 2020. A su juicio, nada será posible si se da marcha atrás a las reformas emprendidas, no se adoptan otras nuevas y no se genera la confianza y estabilidad para atraer a nuevos inversores que crean empleo y permiten mantener unos servicios de atención a las personas como no hay en ningún lugar. "Hablemos bien de España", animó, "hablemos bien de nuestra casa y nuestra patria, de aquello en lo que creemos".

En su intervención se refirió además al "enésimo anuncio" de ETA, en alusión al plan de desarme anunciado estos días, aunque ha pedido que dé un paso más allá de entregar las armas y "de paso, se disuelva". Por si acaso, ha dejado clara que la postura de los conservadores no se mueve. "En este país ni se paga precio político por eso, se cumple la ley, que es la voluntad de la gente".