Las diez claves del desarme de ETA

Los expertos de la lucha antiterrorista creen que ETA no ha podido realizar un inventario completo de sus arsenales. Una parte de ellos no ha sido localizada por los terroristas, ya que se trata de depósitos antiguos, cuyas coordenadas se han perdido por operaciones policiales o porque sus responsables ya no son capaces de recordar la disposición exacta del zulo. Con respecto a otros depósitos de armas, la banda cree que están controlados por las fuerzas de seguridad y los da por perdidos. El tercer grupo lo componen los arsenales más recientes, en los que se ocultan, principalmente, las pistolas que robaron en 2006 en una armería de la localidad francesa de Vauvert. Los terroristas se hicieron con 410 armas, de las que les quedarían 280, según los servicios de seguridad galos.