Gobierno y PP confirman un «acuerdo marco» para aprobar los Presupuestos de Urkullu

El Gobierno vasco y el PP han confirmado este mediodía lo que era un secreto a voces, su principio de acuerdo para sortear el trámite de las enmiendas de totalidad al Presupuesto de Iñigo Urkullu y tener aprobadas las Cuentas vascas definitivamente el próximo 11 de abril. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, primero, y el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, después, han ratificado la existencia de un «acuerdo marco» y unas «bases» que permitirán que el PP vote el próximo 30 de marzo junto con el PNV y el PSE en contra de las enmiendas de totalidad de Podemos y EH Bildu.

Las versiones de ambas partes no han sido exactamente coincidentes. El consejero ha dado a entender que ya hay un pacto cerrado que moverá en torno a 25 millones del Presupuesto en partidas exigidas por el PP para apoyar la creación de empleo y la conciliación familiar y laboral, mientras que Alonso, unos minutos más tarde, ha recalcado que es mejor no hablar de cifras todavía porque el acuerdo aún está «verde» y no hay nada firmado. «Todavía nos tenemos que sentar y avanzar», ha subrayado el presidente del PP vasco, que recibió anoche una llamada del lehendakari Urkullu y del consejero Azpiazu para confirmar a su partido como socio presupuestario.

Ambas partes han negado, eso sí, que existan «mesas paralelas» en Euskadi y en Madrid para facilitar también el apoyo del PNV a los Presupuestos de Mariano Rajoy. Preguntado si el acuerdo vasco allana el camino, Azpiazu ha respondido que «es una hipótesis», mientras que Alonso ha subrayado que, igual que en Euskadi el PP ha «inclinado la balanza» hacia la «estabilidad y la moderación» frente a «populismos y extremismos» también en Madrid sería deseable un entendimiento ente partidos «de gobierno» y con «vocación institucional» para que triunfe una «alternativa moderada». El líder de los populares vascos ha dejado claro también que el PP ha puesto como «condición clarísima» para el acuerdo que no se incremente la presión fiscal «sobre las clases medias». El PP es necesario para que PNV y PSE puedan aprobar cualquier modificación tributaria en Juntas Generales.