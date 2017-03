Jordi Lidón ha querido que el testimonio que ha aportado al Instituto Gogora se estrenara en Getxo, la localidad en la que vivían hasta que ETA acabó con la vida de su padre. Este martes su voz ha llegado hasta la Plaza de la Memoria, en un video instalado en la Plaza de la Estación hasta el domingo, hasta donde se han acercado el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

El juez José María Lidón no llegó a salir del garaje. Era 7 de noviembre y acudía al trabajo en coche, junto a su mujer. Dos personas se abalanzaron sobre el vehículo y le dispararon. «En ese momento no sabes qué pasa. No tienes capacidad de reacción», ha recordado Jordi, el mayor de sus hijos. Fueron unos días en los que no paraba de llegar gente a su casa para mostrar sus condolencias. «Los que no empatizaron con lo ocurrido me dan igual. Fueron una minoría. Llegaron cartas de apoyo de muchos sitios, incluso de gente que no conocíamos. Varias víctimas nos contaban que ellos habían pasado por lo mismo», relata en el testimonio que ha grabado para Gogora.

«No puedes dejarte llevar por la rabia, porque te consume», reflexiona Jordi. Ahora, después de haber conseguido rehacer su vida, su mayor problema es encontrar la forma de explicárselo a sus hijos: «¿Cómo le explicas a un niño que unos salvajes han decidido quitarle la vida a su aitite? No encuentro ningún argumento racional, pero sé que tienen que saberlo».