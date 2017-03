Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta del 9-N

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha sido condenado esta mañana a dos años de inhabilitación por organizar la consulta soberanista del 9-N de 2014. Sus dos excolaboradoras, Joana Ortega e Irene Rigau, han sido condenadas también en este caso como cooperadoras necesarias a un año y nueve meses y a un año y seis meses, respectivamente.

El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha leído la sentencia, que les condena por desobediencia, pero en cambio les ha absuelto por prevaricación. La Fiscalía, de hecho, pedía 10 años para Mas y nueve para las dos exconsejeras. Por tanto, el tribunal ha optado por la condena más suave de las posibles. Mas ha sido condenado también a una multa de 36.500 euros, Ortega de 30.000 y Rigau, de 24.000 euros.

Conocida la sentencia, Mas, Ortega y Rigau ya no podrán presentarse a las próximas elecciones catalanas, previstas para después del mes de septiembre. En su alegato final, el expresidente de la Generalitat aseguró el pasado 10 de febrero, en la última jornada del juicio, que no desobedeció al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta independentista, sino que "plantó cara" al Gobierno español. Y afirmó que el Gobierno español utilizó al Tribunal Constitucional para hacer el trabajo que no se atrevía a hacer desde el punto de vista político. El 9 de noviembre de 2014 fue un éxito: "Y este éxito no gustó nada a determinadas instancias del Estado”, señaló. “Soy responsable de haber ideado y pactado una pregunta, soy directamente responsable de haber ideado e impulsado el 9-N; soy responsable de convocar unas elecciones que llamamos plebiscitarias, y soy responsable de haber llevado esta trayectoria hasta las últimas consecuencias”. señaló. “¿Lo queremos convertir en un delito? Qué pena. No solo qué pena, sino qué gran error, qué inmenso error”, remató.

Se refería a las consecuencias políticas que el fallo puede tener para el proceso. El fallo le llega a Mas en un momento en que cada vez más voces de dentro de su partido le piden que dé un paso atrás y abandone la presidencia del PDeCAT por el continuo goteo de casos de corrupción que afectan a la formación, tanto el caso Palau o el del 3%. Pero la sentencia, sobre todo, podría acelerar la fase final del proceso independentista. Los secesionistas siempre han advertido de que si eran condenados podrían adelantar el referéndum.