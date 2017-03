El sucesor de Millet en el Palau dice que encontró «indicios» de financiación irregular de CDC

El exdirector general del Palau de la Música Catalana entre 2009 y 2010, Joan Llinares, que entró en la institución después de descubrirse el desfalco, ha asegurado este viernes que encontró documentación que "coincide" con las acusaciones sobre la presunta financiación irregular de CDC hechas por Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull en el juicio.

"Cuando escuché sus declaraciones respiré y pensé que casi no haría falta que vaya a declarar, porque lo que vinieron a contar, con más detalle, coincide con la documentación que nosotros aportamos al juzgado", ha dicho Llinares, que figura como testigo en la causa, en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

«Mas debería haberse arrepentido»

En ese sentido, ha asegurado que el líder del PDeCAT, Artur Mas, "se tendría que haber arrepentido hace mucho tiempo" de la supuesta financiación irregular de la antigua CDC, y, de haberlo hecho, podría haber quedado en una anécdota.

Ha detallado que la primera documentación al respecto que encontró fue "un convenio entre el Palau y la Fundació Trias Fragas [de CDC] que desde un punto de vista de la gestión cultural no tenía ningún sentido".

Además, ha asegurado que encontró una carpeta en la que había "una relación de obra pública en la que estaba la L9 del Metro y la Ciutat de la Justicia, y operaciones de desglose donde había un 4,5%" de comisión.

Cargos al Palau

Dos empresarios han admitido hoy que CDC les pidió cargar al Palau servicios al partido y actos de campaña. Un exdirectivo de una de las proveedoras de CDC ha declarado ante el tribunal que la formación nacionalista le indicó que cargara a la entidad cultural los servicios que había efectuado para el partido. En su declaración como acusado, el exdirectivo de Altraforma Miguel Giménez Salinas, ya jubilado, ha reconocido que falsificó los comprobantes porque desde CDC le pidieron que cambiara el objeto de las facturas para que pareciera que los trabajos que había prestado para el partido los había realizado para el Palau.

Salinas ha indicado que se trata de tres facturas, de los años 2006 y 2007, que falsificaron porque CDC les llamó y les dijo en qué concepto tenían que atribuir los trabajos efectuados para cargarlos a la institución cultural.

Por su parte, el gerente de la empresa Hispart, dedicada a montaje de sistemas audiovisuales en congresos y mítines, Juan Manuel Parra, ha asegurado este viernes que giró al Palau entre 2004 y 2008 un total de 13 facturas que correspondían a trabajos que realizó su empresa a CDC durante la campaña de 2004.

En su declaración como acusado, Parra ha explicado que quien le dijo que debía girar esas facturas al Palau por conceptos de la campaña de 2004 del partido fue el extesorero Carles Torrent, fallecido en 2005. Ha explicado que las 13 facturas que se enviaron al Palau entre 2004 y 2008 por valor de 824.000 euros correspondían solo a trabajos del año de 2004, pero que tuvieron que espaciar así los cobros porque esa era la condición: "Fueron las condiciones que nos dieron, no pudimos hacer nada más".

Ha asegurado que cuando murió Torrent, en 2005, habló con su sucesor, Daniel Osàcar, porque el Palau no pagaba algunas de las facturas, pero que él no estaba al corriente de nada, por lo que tuvo que volver a pedir ese dinero al Palau, concretamente al exdirector Jordi Montull, su persona de contacto en la institución. "(En referencia a Osàcar) Me dijo que no sabían nada de ese tema, que no tenían nada. Me fui al Palau a reclamar. Allí me dijeron que cuanto tuvieran dinero me lo pagarían", ha detallado.