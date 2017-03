Rajoy tiende su mano al Gobierno vasco: «No tiene ningún sentido paralizar un presupuesto»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a tender su mano este viernes al Gobierno vasco para sacar adelante sus Presupuestos. El lehendakari quiere anunciar el miércoles quién será su compañero de viaje y el PP se erige como la opción con más posibilidades. «Esto no consiste en cambiar cromos. Esto consiste en construir», ha recalcado a preguntas de EL CORREO sobre si darán su plácet a las cuentas de Íñigo Urkullu para que el PNV haga lo propio en el Congreso de los Diputados.

«Es evidente que el PNV tiene una coalición con el PSE y es evidente, también, que no les llega para aprobar el Presupuesto. Estamos dispuestos a hablar porque queremos construir. No tiene ningún sentido paralizar un presupuesto. No favorece en nada al conjunto de los ciudadanos; es más, les perjudica», ha recalcado antes de recordar que «ya hemos aprobado el techo de Gasto del Gobierno vasco». Eso sí, ha matizado que «no llevo la negociación directamente y no puedo dar más información».

Respecto a la pregunta de si se está involucrando personalmente en la negociación, la respuesta no dio lugar a dudas. «Sí», zanjó. «He mantenido reuniones con algunos dirigentes del PNV. No estoy en los detalles, que habitualmente se hablan con el ministro de Hacienda, pero sí, si me lo pregunta, le digo que sí me he reunido con dirigentes del PNV como también con gente del resto de fuerzas políticas que tiene usted en su mente», ha bromeado.

Nueva ronda de reuniones

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha citado a EH Bildu, Elkarrekin-Podemos y al PP a una nueva ronda de reuniones en el marco de la negociación presupuestaria para el próximo lunes y martes. Según han informado fuentes del departamento que dirige Azpiazu, el consejero se reunirá el próximo lunes, día 13, con Elkarrekin-Podemos a las 15.30 horas, y después con el PP a las 17.00 horas. El martes 14 será el turno de EH Bildu a las 15.30 horas.