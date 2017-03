El PNV da solo valor «simbólico» a su apoyo en Gipuzkoa a las consultas

El PNV concede un valor «simbólico» a su apoyo a una resolución debatida y aprobada ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa gracias también a EH Bildu para respaldar las consultas independentistas convocadas el próximo 19 de marzo por Gure Esku Dago en 34 municipios del territorio y en uno de Bizkaia, Larrabetzu. A esa «primera ola» de referendos -en los que, con matices según la localidad, se preguntará por la posibilidad de constituir un Estado vasco «soberano» o «independiente»-, le seguirá una segunda tanda el 2 de abril en la comarca vizcaína de Busturialdea.

Como es costumbre desde que la plataforma en favor del derecho a decidir arrancó sus actos reivindicativos, inspirados en la vía catalana, Sabin Etxea se mantiene al margen de la organización y se limita a expresar su «respeto», sin excesivo entusiasmo. No en vano, el lehendakari Urkullu y sus socios del PSE han optado por una vía radicalmente distinta para incrementar el autogobierno, basada en un nuevo Estatuto «legal y pactado» con el Estado. No obstante, ya el año pasado, el PNV guipuzcoano sumó sus votos a los de la izquierda abertzale para saludar expresamente la convocatoria de varias consultas, sin valor jurídico pero sí con una fuerte carga política, similares a las que se están organizando para este año.

Ayer volvió a hacerlo de la mano de la juntera y burukide del EBB María Eugenia Arrizabalaga, una de las dirigentes más próximas a Joseba Egibar. El texto aprobado no solo reivindica «el derecho y la capacidad» de los vascos a decidir su futuro, a ser consultados y a que se respete su voluntad «libre y democráticamente expresada» -el único punto que recibió también el apoyo de Podemos- sino que ensalza el derecho a decidir como la «máxima expresión de la democracia» y llama a la participación en las consultas. La formación morada se abstuvo en los dos últimos puntos, con el argumento de que respalda el derecho a decidir pero no solo en lo territorial.

A título personal

Fuentes de Sabin Etxea recordaron ayer que este tipo de declaraciones parlamentarias tienen un mero valor «simbólico» y no «ejecutivo» y dejaron claro que Gure Esku Dago es un «movimiento social» con su propio ámbito de actuación, en el que los partidos no interfieren. Un posicionamiento, subrayaron, plenamente «coherente» con la defensa que el PNV hace del derecho a decidir. El EBB dejará en manos de sus burukides y del resto de cargos internos la decisión de participar o no en las consultas, siempre, en todo caso, «a título personal». El líder del PNV, Andoni Ortuzar, siempre ha secundado los actos de la plataforma: estuvo en la cadena humana de 2014, en San Mamés al año siguiente y, recientemente, junto a Arnaldo Otegi en la concentración de apoyo a Artur Mas por el juicio del 9-N.

La posición del PNV volvió a abrir una brecha con sus socios socialistas, que recordaron que el «diálogo» es la mejor fórmula para abordar el nuevo estatus. El PSE ya mostró su malestar por el recibimiento de Markel Olano a Mas en la Diputación.