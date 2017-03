Montull: «Las comisiones primero eran del 3% y luego del 4%: CDC quería más dinero»

El director administrativo del Palau de la Música y mano derecha de Félix Millet, Jordi Montull, ha ratificado este jueves "toda" la declaración de su hija Gemma Montull, que inculpó ayer a CDC y reconoció el expolio perpetrado al Palau. En su declaración en el juicio, Montull ha expresado: "Me adhiero a todo lo que dijo mi hija, ratifico todo lo que declaró", ha asegurado. Es decir, que admite tanto el pago de comisiones ilegales a Convergència a través del Palau procedentes de Ferrovial, como el enrriquecimiento ilícito a costa de los fondos de la entidad cultural.

Montull, que se enfrenta a 27 años de prisión, los mismos que Félix Millet, ha revelado que las comisiones que se llevaba Convergència en un primer momento se calculaban sobre el 3% del coste de una obra y que más tarde ascendieron al 4%. "Convergència quería más dinero", ha afirmado para justificar el incremento de la 'mordida'. Como ya apuntaron Millet y su hija, Jordi Montull ha relatado que el 2,5% iba para las arcas de CDC y el 1,5% se lo quedaban los dos exresponsables del Palau. "El dinero de Ferrovial iba a CDC y pretendía garantizar la concesión de obra pública", ha señalado.

Las citadas fuentes recuerdan que Mas ya dio explicaciones en la cámara varias veces, y que JxSí no ha firmado la petición conjunta de la oposición porque PSC y PP no aplicaron el mismo criterio en el Congreso cuando se pidió que compareciera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante "sentencias firmes" sobre la presunta financiación irregular del PP.

En línea con lo que declararon ayer los acusados, Montull ha afirmado que "nunca habló con nadie de CDC" y que sus interlocutores eran los tesoreros, primero Carles Torrent (fallecido en 2005) y más tarde Daniel Osácar. Eso sí, ha admitido una reunión con Germá Gordó, exmano derecha de Mas en Convergència, luego consejero de Justicia y ahora diputado de Junts pel Sí. Aunque ha precisado que en la cita "no se habló de dinero", solo de "políitca y de fútbol". Montull ha ratificado además los tres métodos que emplearon de pago al partido soberanista: entregas en efectivo, facturas falsas y donaciones a la fundación Trias Fargas, dependiente de CDC. "Yo tenía el dinero a punto en un sobre, venía Osácar, lo contaba y se iba", ha relatado. Montull ha inculpado toda la responsabilidad de que lo pasó en el Palau a Félix Millet. "Millet era mucho Millet", ha dicho. También ha señalado que si ahora acusa a CDC cuando durante la instrucción no lo hizo es porque "es su voluntad que se sepa lo que pasó" en el Palau. Los Montull y el Fiscal, en cualquier caso, habrían pactado para rebajar la petición de pena de Gemma Montull a cambio de revelar la trama de pagos a CDC.

Osácar niega la financiación ilegal de CDC

Homs: «Entre Millet y Osácar, me fío de la palabra de Osácar»

El portavoz del Partit Demócrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso, Francesc Homs, sostiene que el presidente de la antigua Convergència (CDC), Artur Mas, no tiene "ninguna responsabilidad" en la financiación del partido y mantiene su confianza en el tesorero del partido, Daniel Osácar, frente a las acusaciones de financiación ilegal lanzadas ante el juez por los exresponsables del Palau Félix Millet y Jordi Montull, a los que tacha de "delincuentes".

En declaraciones en el Congreso, Homs ha dicho que Artur Mas "seguro que no tuvo responsabilidad" en la financiación de Convergència, pues esa tarea estaba delegada en el tesorero, Daniel Osácar, y ha añadido que siempre les dijeron que "las cosas se han hecho bien". "Yo he tenido muchas responsabilidades y no he visto nada del 3% -ha subrayado-. Hasta que no se me demuestre lo contrario, voy a seguir confiando en lo que se me ha dicho".

El político independentista, procesado en el Tribunal Supremo por respaldar la consulta soberanista de 2014 cuando estaba en la Generalitat, ha dicho que siempre ha confiado en lo que le dicen los que conoce, y a veces es verdad y otras no, pero prefiere mantener esa confianza. "En mi partido he visto situaciones de todo tipo -ha contado-. Me fié de los Pujol y luego tuve un disgusto inmenso; me fíe de Artur Mas y de Xavier Trias cuando decían que tenían cuentas en Suiza y luego se comprobó que era falso como un duro sevillano".